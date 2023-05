Arsenal có thể thua Man City trong cuộc đua vô địch. Nhưng không phải theo cách đáng xấu hổ như vậy. Rốt cuộc, đây vẫn chỉ là một “nhà trẻ” không hơn không kém.

HLV Arteta và các học trò sẽ vẫn chỉ là “những kẻ về nhì vĩ đại”.

Tại vòng 36 Premier League 2022/23, Arsenal được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Brighton với chỉ tiêu là giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu trước đó, Man City đã “làm gỏi” Everton với chiến thắng 3-0 và tiến gần tới ngôi vô địch. Khoảng cách giữa 2 đội đã được gia tăng lên thành 4 điểm và Pháo thủ không còn cách nào khác là phải giành chiến thắng.

Các học trò của Mikel Arteta đã chứng tỏ sự quyết tâm ngay từ những phút đầu tiên. Họ tràn lên tấn công như vũ bão và tạo ra vô số cơ hội như mọi khi. Nhưng trong ngày mà đôi chân “như đeo chì” vì áp lực tâm lý, các pha dứt điểm đều thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Nếu như ở các trận trước, những Odegaard, Saka hay Trossard luôn đưa được trái bóng đến “đúng địa chỉ” thì ở trận đấu vừa qua, họ chỉ có đúng 2 lần dứt điểm trúng đích trong tổng số 14 lần tung cú sút.

Nhìn sang Brighton, họ tung ra 12 cú dứt điểm nhưng có đến một nửa (6 lần) là bóng đi trúng đích. Sự hiệu quả được thể hiện rõ ràng: Arsenal chẳng có được bàn nào trong khi Brighton có được 3 bàn thắng.

Cũng cần nói thêm rằng, Arsenal đã thua “tâm phục khẩu phục” ở trận đấu này khi họ thua hẳn về tỷ lệ kiểm soát bóng (41% so với 59% của Brighton), chỉ số bàn thắng kỳ vọng (0,76 so với 1,71), số lần dứt điểm trúng đích (2 so với 6) hay tổng số đường chuyền (359 so với 528).

Trận thua bạc nhược tới 0-3 trước Brighton cho thấy Arsenal đã hoàn toàn đầu hàng Man City trong cuộc đua vô địch. Họ sụp đổ trước một đội bóng mà mới tuần trước vừa thua thảm Everton tới 1-5.

7 trận gần đây ở Premier League, Arsenal chỉ thắng được 2 còn lại hòa 3, thua 2. Từ tháng 4, Arsenal đã bắt đầu trượt dài sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Họ vẫn có những trận đấu đá tốt và đầy nỗ lực, nhưng như thế là không đủ.

Đúng là nếu so với chính họ, Arsenal đã có bước tiến ở mùa giải này. Rất nhiều trụ cột của Pháo thủ đã lột xác với phong độ chói sáng như bộ ba Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli trên hàng công, Granit Xhaka và Thomas Partey ở tuyến giữa hay bộ đôi trung vệ William Saliba - Gabriel Magalhaes ở hàng thủ.

Các tân binh như Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko hay Leandro Trossard cũng nhanh chóng hòa nhập và chứng minh được giá trị.

Song những bước tiến đó vẫn không đủ để giúp Arsenal thực sự chuyển mình và bước lên đỉnh cao nhất. Họ vẫn thiếu đi sự kiên định và đẳng cấp ở những thời điểm cuối cùng và rốt cuộc vẫn chỉ là “kẻ về nhì vĩ đại”.

Và cũng chẳng biết là Arsenal có thể giành được danh hiệu trong tương lai hay không nếu cứ “hụt hơi trước vạch đích” như hiện tại. Vì cơ hội tốt nhất ở mùa giải này đã bị họ bỏ lỡ, vì bản lĩnh kém cỏi thâm căn cố đế, vì các đối thủ mạnh sẽ rầm rập trở lại ở mùa giải sau…

TRUNG NGHĨA