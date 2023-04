Lịch thi đấu vòng bảng U22 Việt Nam tại SEA Games 32 SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5-17/5 tại Campuchia. Bóng đá nam sẽ là môn tranh tài sớm nhất, bắt đầu từ ngày 29/4. Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam ở bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Bảng A có sự hiện diện của chủ nhà U22 Campuchia, U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Timor Leste. U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U22 Lào vào lúc 19h00 ngày 30/4. U22 Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games khi giành HCV trên sân nhà ở kỳ SEA Games 31 khi còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Tại kỳ SEA Games 32 năm nay, U22 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Troussier. Ngày Giờ Trận đấu 30/4 19h00 U22 Việt Nam vs U22 Lào 3/5 16h00 U22 Việt Nam vs U22 Singapore 8/5 19h00 U22 Việt Nam vs U22 Malaysia 11/5 19h00 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan