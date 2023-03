Người làm thể thao phấn khởi có 'đại bản doanh' mới

Từ ngày 10/3, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tiếp quản SVĐ Lam Sơn, TP. Vũng Tàu sau khi hết thời hạn cho DN thuê thực hiện hoạt động đua chó giải trí. Có được “đại bản doanh” mới, thuận lợi cho luyện tập và thi đấu đã tạo nên niềm hứng khởi cho người làm thể thao thành tích cao Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh động viên một số đội tuyển tập luyện tại SVĐ Lam Sơn.

Niềm vui của các HLV, VĐV

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp quản cơ sở vật chất SVĐ Lam Sơn, TP. Vũng Tàu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh lập tức thực hiện dọn dẹp vệ sinh các phòng tập, sân vận động. Một số đội tuyển cũng đã bắt đầu chuyển tới tập luyện tại địa điểm này.

HLV Tạ Quang Tâm của đội tuyển Taekwondo tỉnh cho biết, trước đây, đội thường tập tại Nhà Thi đấu tỉnh (đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu). Nhưng đôi lúc trùng lịch tập với một số đội khác, các VĐV phải tập ở gầm nhà thi đấu rất bất tiện. “Chuyển về tập ở SVĐ Lam Sơn khiến cả đội rất hào hứng. Không gian rộng rãi, lại có các địa điểm để các em tập thể lực khiến hiệu quả tập luyện tăng lên nhiều lần. Hiện nay, đội tuyển đang có những nhân tố trẻ khá tiềm năng, nếu có được cơ sở vật chất tốt để phát triển có thể đem thành tích cao về cho tỉnh trong tương lai”.

Một đội tuyển nữa được “hưởng lợi” khi ngành thể thao tỉnh tiếp nhận lại SVĐ Lam Sơn, đó là bắn cung. Trong thời gian qua, bộ môn này đã trở thành mũi nhọn mới của thể thao thành tích cao tỉnh. Không chỉ giành được huy chương ở Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải vô địch quốc gia mà kỳ SEA Games vừa rồi, thầy trò HLV Lại Hồng Minh Triết cũng giành được những tấm huy chương quý giá.

Do là môn đặc thù, trước đây, không gian tập của đội bắn cung bị bó hẹp trong một sân nhỏ tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu của tỉnh. Các cung thủ gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn. VĐV Dương Hoàng Vinh cho biết, SVĐ Lam Sơn có không gian rộng rãi, bảo đảm yếu tố an toàn cho VĐV tập luyện. “Cùng với đó, việc tập ngoài trời khá giống khi tham dự các giải đấu giúp tụi em làm quen được với khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết như nắng, gió. Điều này góp phần nâng cao thành tích khi đi “bắn” giải,” Hoàng Vinh cho biết thêm.

Định hướng lâu dài cho tương lai

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thể thao cũng là lĩnh vực được đầu tư mạnh mẽ, với mục tiêu nâng cao thành tích tại các giải đấu trong nước, đóng góp nhiều VĐV vào các đội tuyển quốc gia ở các giải quốc tế, xứng tầm với vị thế của tỉnh. Theo ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu đang triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2026 với 26 môn và hàng ngàn VĐV ở các tuyến. Nhưng cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao chuyên nghiệp cũng như phong trào của tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu.

VĐV Bùi Trọng Nghĩa của đội tuyển Vovinam tỉnh đã từng giành nhiều thành tích về cho tỉnh, trong đó, có huy chương Vàng ở các giải đấu cấp quốc gia. Do sinh sống ở Xuyên Mộc nên hơn 7 năm qua, VĐV này phải ở trọ tại TP. Vũng Tàu. Điều này khiến việc tập luyện gặp nhiều khó khăn. Trọng Nghĩa chia sẻ: “Biết được tỉnh đang có định hướng xây dựng Trung tâm huấn luyện đào tạo VĐV tập trung, tôi rất phấn khởi. Việc này sẽ giúp chúng tôi có điều kiện thuận lợi và toàn tâm toàn ý với mục tiêu mang vinh quang về cho thể thao tỉnh”.

SVĐ Lam Sơn không chỉ trở thành nơi luyện tập tạm thời của các đội tuyển tỉnh, mà được định hướng lâu dài để trở thành “đại bản doanh” của thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu khiến người làm thể thao rất vui mừng.

“Sân vận động Lam Sơn hội đủ điều kiện về mặt bằng rộng rãi, nằm tại trung tâm thành phố, thuận tiện cho VĐV sinh hoạt, tập luyện. Hiện nay, ngành VH-TT đang đề xuất tỉnh xây dựng nơi này thành Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên của tỉnh. Khi đó, sân vận động Lam Sơn không chỉ trở thành nơi để các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh tập luyện, mà còn sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn của tỉnh. Điều này rất phù hợp với chủ trương biến các giải đấu thể thao thành tích cao thành một sản phẩm thu hút khách du lịch”, ông Đặng Văn Cường thông tin thêm.

PHÚ XUÂN