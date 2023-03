Gần 800 VĐV tham dự hội thao Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 1/3, tại Công an tỉnh diễn ra hội thao Vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Tham dự có gần 800 VĐV là cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị tham dự hội thao.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Hội thao là hoạt động truyền thống, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh rèn luyện sức khỏe, nâng cao bản lĩnh, ý chí công tác và chiến đấu, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Đây cũng là dịp tuyển chọn những VĐV tiêu biểu cho các đội thể thao của Công an tỉnh tham dự các giải của tỉnh và Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thao.

Các VĐV thi đấu môn kéo co tại hội thao.

Hội thao diễn ra đến hết ngày 9/3, với 9 bộ môn thi đấu, gồm: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bơi lội, kéo co, cờ tướng, chiến sĩ khỏe, chạy vũ trang. Địa điểm thi đấu tại Công an tỉnh và Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Điền.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN