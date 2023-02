Chấn thương của Hoàng Đức và nỗi lo của tuyển Việt Nam

BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2023 SAU VÒNG 3 Kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2023, CLB Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đứng cuối bảng là CLB TP.Hồ Chí Minh. CLB Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng khi có trong tay 7 điểm, bằng điểm với Nam Định và Thanh Hóa (CLB Hà Nội có chỉ số phụ vượt trội). Nam Định và Thanh Hóa chia nhau hai vị trí tiếp theo. Đứng thứ 4 là CLB Topenland Bình Định (6 điểm). Có cùng 5 điểm, Hải Phòng và Viettel chia nhau vị trí thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng. Đứng ở các vị trí từ thứ 7-10 lần lượt là Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, và Khánh Hòa (cùng 3 điểm). Becamex Bình Dương, Hà Tĩnh (2 điểm) đứng thứ 11 và 12. SHB Đà Nẵng xếp áp chót với 1 điểm. CLB TP.HCM chưa có điểm nào sau 3 vòng đầu tiên, đứng cuối bảng. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, vẫn còn một nửa số đội bóng chưa thua. Đó là các CLB Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Vòng 4 V-League 2023 diễn ra cuối tuần này với 7 cặp đấu: Bình Dương - CLB TP.HCM, Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An, Hà Nội - Thanh Hóa, Đà Nẵng - Bình Định, Hải Phòng - Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai - Công An Hà Nội, và Viettel gặp Nam Định. Trong đó hai cặp đấu Hoàng Anh Gia Lai - Công An Hà Nội, và Viettel - Nam Định sẽ là tâm điểm. Kết thúc vòng 4, V-League sẽ tạm nghỉ đến ngày 6/4 mới trở lại.