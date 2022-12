Sau nửa ngày thi đấu, Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022” đã khép lại tối 11/12 và để lại những ấn tượng tốt đẹp cho các golfer tham dự. Đặc biệt, Giải đã nhận được hơn 6 tỷ đồng và 6 căn nhà Đại đoàn kết từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao các Giải Best Gross, Best Nett.

Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022” diễn ra tại sân The Bluffs Grand Ho Tram Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Đây là sân golf 5 sao ven biển với thiết kế hài hòa đạt chuẩn quốc tế. Sân nằm trên cao nguyên ven biển thuộc quần thể khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm Strip có tổng quy mô 164 ha.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương và hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng Giải.

Tham gia Giải, hơn 100 gofler là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã được trải nghiệm chơi golf giữa những cồn cát nắng gió đậm chất miền Nam Việt Nam kết hợp khung cảnh đại dương hùng vĩ. Trong ngày diễn ra giải, khí hậu mát mẻ, có gió nhẹ tạo ra những thử thách không nhỏ nhưng đầy thú vị cho các golfer. Điều kiện mặt sân tốt giúp các golfer thi đấu với tinh thần thoải mái và hiệu quả.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022" trao kỷ niệm chương và hoa cảm ơn các DN đồng hành cùng giải.

“Sân đấu đẹp, nghĩa tình đẹp” - đó là cảm nhận chung của các golfer tham gia Giải. Ông Trần Hồng Nam, Phó Giám đốc Công ty Trực thăng Miền Nam cho biết, Giải thành công ở chỗ không chỉ golfer được thi đấu ở sân tốt, thời tiết thuận lợi mà còn mang một ý nghĩa hết sức nhân văn là quyên góp quỹ ủng hộ cho người nghèo có cái Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm áp, đủ đầy.

Các golfer thi đấu tại Giải.

Cùng cảm nhận như vậy, ông Trần Đình Thân, Giám đốc Công ty Điện lạnh Tân Tiến cho biết, Giải còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, mạng lại thêm các cơ hội kinh doanh. “Tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia vào một sự kiện thể thao quyên góp, hỗ trợ cho những người yếu thế trong xã hội. Cùng với việc làm tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh thì hướng về cộng đồng, góp phần phát triển xã hội là sứ mệnh, trách nhiệm của từng doanh nhân, doanh nghiệp”, ông Thân chia sẻ.

Các golfer thi đấu tại Giải.

Lần đầu tiên được tổ chức và chỉ qua một thời gian ngắn được phát động (đầu tháng 11/2022), Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” năm 2022 đã tạo sức lan tỏa, nhận được sự chung tay đóng góp quý báu của các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Các golfer thi đấu tại Giải.

Tại lễ bế mạc, trao giải và tiếp nhận ủng hộ diễn ra vào tối cùng ngày, Ban tổ chức chương trình đã công bố số tiền các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022" là hơn 6,940 tỷ đồng và 6 ngôi nhà Đại đoàn kết. Trong đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ - KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 ủng hộ 1,1 tỷ đồng; Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng DIC 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn và Công ty TNHH Madison Lands ủng hộ 500 triệu đồng/công ty… Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận bảng tượng trưng tiếp nhận số tiền ủng hộ của các đơn vị cho Quỹ "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022" để góp phần vào công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, thời điểm này, đại dịch COVID-19 đã được đẩy lùi nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó trong tâm trí của nhiều người. Không những vậy, ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn đang diễn ra, nhất là với những người yếu thế. Đó là những người lao động mất việc làm hay những em nhỏ phải chịu cảnh mất đi người thân, không còn nơi nương tựa. “Chính vì vậy, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những người yếu thế trong xã hội càng cần thêm sự sẻ chia, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần, để họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH