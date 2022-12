Ngày 11/12, Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” - Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Liên hiệp Hội DN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Vượt trên ý nghĩa của một giải đấu thể thao thuần túy, đây là sự kiện thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh với người yếu thế trong xã hội.

Ban tổ chức Giải chọn sân golf The Bluffs Ho Tram Strip làm địa điểm thi đấu giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” năm 2022.

Trong lần đầu tiên được tổ chức, Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” năm 2022 sẽ diễn ra tại sân The Bluffs Ho Tram Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Dự kiến, gần 100 golfer tham gia thi đấu. Tại giải đấu này, các DN, mạnh thường quân sẽ quyên góp ủng hộ trực tiếp về UBMTTQ Việt Nam tỉnh, góp phần vào công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, thời điểm này, đại dịch COVID-19 đã được đẩy lùi, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó trong tâm trí của nhiều người. Không những vậy, ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn đang diễn ra, nhất là với những người yếu thế. Đó là những người lao động mất việc làm, hay những em nhỏ phải chịu cảnh mất đi người thân, không còn nơi nương tựa.

Golf là môn thể thao được cộng đồng doanh nhân yêu thích. Không chỉ giúp người chơi rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, sân golf là địa điểm mà nhiều doanh nhân, người điều hành doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và phát triển những mối quan hệ kinh doanh. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, môn thể thao đặc biệt được yêu thích, bằng chứng là Hội Golf của tỉnh có hơn 800 hội viên - là một trong những hội có số lượng hội viên đông trong tốp đầu cả nước.

Và khi dịp Tết đến, Xuân về, những người yếu thế trong xã hội càng cần thêm sự sẻ chia, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần, để họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

“Trong hoàn cảnh đó, Liên hiệp Hội DN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản xin ý kiến và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép tổ chức Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” năm 2022. Giải nhằm kết nối cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh, huy động nguồn lực đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, nhất là phụ nữ và trẻ em. Đó chính là mục đích của Giải Golf “Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” lần đầu tiên được tổ chức”, ông Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông Thắng, ngay sau khi Ban tổ chức có thư mời và thư ngỏ về giải, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng. Một số DN đã đăng ký quyên góp cho chương trình. Điều này cho thấy, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm và mong muốn đồng hành với chính quyền để hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế, bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Ngoài việc tạo công ăn việc làm ổn định, bảo đảm đời sống cho công nhân lao động, trong những năm qua, cộng đồng doanh nhân, DN Bà Rịa-Vũng Tàu còn là điểm sáng trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chung tay cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội bằng các hoạt động như đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà đại đoàn kết…

“Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn và đang nỗ lực để phục hồi. Tuy nhiên, tôi cũng giống như nhiều doanh nhân khác đều rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia vào một sự kiện thể thao để quyên góp hỗ trợ cho những người yếu thế trong xã hội. Tôi cho rằng, cùng với việc làm tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh thì hướng về cộng đồng, góp phần phát triển xã hội là sứ mệnh, trách nhiệm của doanh nhân”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: QUANG VINH