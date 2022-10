CLB TP. Hồ Chí Minh I vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia 2022

CLB nữ TP. Hồ Chí Minh I đã đánh bại Phong Phú Hà Nam 3-1 để lần thứ 11 lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng với các cô gái thành phố.

CLB TP. Hồ Chí Minh I lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022.

HLV Kim Chi của CLB nữ TP. Hồ Chí Minh I thừa nhận đội bóng của cô đăng quang ngôi vô địch nhờ sự trợ giúp một phần của yếu tố may mắn. “Bản thân tôi rất vui, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đội chúng tôi đã gặp may mắn. Ở trận đấu diễn ra vào chiều 30/10, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội Watabe I hòa Than Khoáng sản Việt Nam 0-0, đồng nghĩa với việc chúng tôi giành chức vô địch trước khi thi đấu với Phong Phú Hà Nam”.

CLB TP.Hồ Chí Minh I bước vào mùa giải 2022 gặp nhiều khó khăn khi thiếu hụt lực lượng bởi đội trưởng Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha chơi bóng, trung vệ Chương Thị Kiều chưa thể trở lại vì chấn thương.

Lực lượng, chiến thuật của đội vì thế cũng bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù chịu áp lực không nhỏ nhưng các cầu thủ TP.Hồ Chí Minh I đã nỗ lực rất nhiều. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ, đoàn kết vượt qua khó khăn ở thời điểm then chốt. Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng là đội duy nhất bất bại tại giải sau 12 trận đấu, với 9 trận thắng và 3 trận hòa.

Với chức vô địch này, LĐBĐ TP.Hồ Chí Minh đã thưởng cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, CLB TP. Hồ Chí Minh I cũng nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng từ Ban tổ chức giải.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 là CLB Hà Nội với 26 điểm. Đội bóng Than Khoáng Sản Việt Nam đứng thứ 3 với 21 điểm.

QUANG VINH