9 điều cần biết về World Cup 2022

Đã 12 năm kể từ khi Hoàng thân Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani nâng cao chiếc cúp Vàng FIFA, chính thức nhận quyền đăng cai World Cup 2022 cho chủ nhà Qatar, ngày hội bóng đá được mong chờ nhất đã đến gần. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, một World Cup đặc biệt chưa từng có sẽ diễn ra. Dưới đây là những điều bạn cần biết về giải đấu lần này.

Còn gần 1 tháng nữa, vòng chung kết World Cup 2022 chính thức khai mạc tại Qatar.

Tại sao World Cup diễn ra vào cuối năm?

Vòng chung kết World Cup như thường lệ luôn diễn ra vào mùa Hè. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết nóng bức tại nước chủ nhà Qatar, nơi nhiệt độ của tháng 6 và 7 thường xuyên ở mức 40 độ C, là nguyên nhân khiến giải đấu không thể tổ chức vào giữa năm, mà lần đầu tiên trong lịch sử phải chuyển sang mùa Đông. Theo lịch thi đấu, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12.

Dù vậy, cựu danh thủ David Beckham - Đại sứ World Cup Qatar 2022 cho rằng, có những lợi ích của việc tổ chức giải đấu vào mùa Đông. “Tôi đã đủ may mắn để chơi 3 kỳ World Cup, và mỗi kỳ như vậy, tôi chơi từ 50-60 trận. Với World Cup lần này, cầu thủ sẽ bước vào giải sau khi chơi khoảng 25 trận. Vì thế, họ sẽ có nguồn năng lượng dồi dào hơn. Tôi nghĩ những gì bạn thấy trên sân ở giải đấu lần này sẽ không giống như các kỳ World Cup khác”, Beckham nói với Al Jazeera ở Doha.

Công nghệ nào được sử dụng?

World Cup 2022 là giải đấu đặc biệt, được tổ chức vào mùa Đông và các trận đấu diễn ra vào ban đêm, nên luật việt vị sẽ xác định bởi trí tuệ nhân tạo (Al), cũng như trang bị công nghệ bên trong bóng thi đấu.

Công nghệ mới sử dụng 12 camera theo dõi chuyên dụng gắn bên dưới mái của sân vận động để theo dõi bóng và 29 điểm dữ liệu của từng cầu thủ, 50 lần mỗi giây, tính toán vị trí chính xác của họ trên sân. 29 điểm dữ liệu thu thập được FIFA sử dụng để tính toán các bộ phận cơ thể của cầu thủ có liên quan đến việc xác định việt vị.

Ngoài ra, quả bóng adidas của World Cup 2022 cũng được trang bị công nghệ mới hiện đại. Theo Adidas, quả bóng được dùng trong các trận đấu có công nghệ kết nối mới, sẽ được sử dụng để nâng cao hệ thống VAR bằng cách cung cấp dữ liệu và thông tin chuẩn xác giúp các trọng tài đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 ra sao?

Các cổ động viên tới Qatar theo dõi World Cup 2022 không bắt buộc phải tiêm phòng. Tuy nhiên, họ cần phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19, sau đó tải xuống điện thoại ứng dụng theo dõi có tên Ehteraz.

Thẻ Hayya là gì?

Thẻ Hayya hoạt động giống như một Fan ID. Đây là một tài liệu được cá nhân hóa (được truy cập thông qua một ứng dụng sau khi đăng nhập), được cấp cho tất cả những ai có vé vào sân, và sẽ cần được xuất trình khi vào bất cứ sân vận động nào tại World Cup 2022.

Thẻ Hayya cũng hoạt động như một giấy phép nhập cảnh vào Qatar và cho phép du khách quyền truy cập miễn phí vào các dịch vụ giao thông công cộng tại quốc gia này như tàu điện ngầm, xe bus và taxi trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Chủ thẻ Hayya sẽ được phép ở lại Qatar cho đến ngày 23/1/2023, và thẻ cũng sẽ đóng vai trò như một thị thực nhập cảnh nhiều lần cho khách du lịch đến thăm UAE.

Sau khi bạn mua được tấm vé xem World Cup 2022 bạn sẽ có khả năng tạo tài khoản cho thẻ Hayya qua cổng online. Khi điền thông tin làm thẻ Hayya bạn cần có số serie vé xem đá bóng, thông tin đặt phòng khách sạn và một số thông tin cá nhân.

Giá vé xem World Cup?

Tổng cộng có 3.010.679 vé xem vòng chung kết World Cup 2022. Ban tổ chức cho biết vào tháng trước, hơn 2,85 triệu vé đã được bán kể từ khi mở bán.

Qatar, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Mexico, Saudi Arabia, UAE và Mỹ là những quốc gia có lượng fan mua vé nhiều nhất. Người dân Qatar có thể mua vé với giá thấp nhất là 40 riyals Qatar (khoảng 11 USD). Nếu may mắn có được tấm vé vào chung kết, người hâm mộ có thể sẽ phải trả tới 6.000 riyals (1.607 USD).

Có bao nhiêu người đến Qatar xem World Cup?

Hơn 1,2 triệu người hâm mộ dự kiến ​​sẽ đến Qatar để dự khán các trận cầu ở vòng chung kết World Cup 2022. Vào tháng 3, Ban tổ chức đã ra mắt cổng thông tin đặt chỗ trực tuyến, ưu tiên những người có vé xem trận đấu. Chỗ ở từ các căn hộ, phòng khách sạn, biệt thự và thậm chí cả cabin trên tàu du lịch neo đậu ở các bến cảng đã được cung cấp. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể ở lại các nước láng giềng, rồi đến Qatar xem World Cup bằng máy bay hay lái xe qua biên giới, sau đó sử dụng dịch vụ xe bus miễn phí để đến trung tâm thành phố Doha.

Những lo ngại về tình trạng thiếu chỗ ở đã gia tăng. Vào tháng 9, chính phủ Qatar đã kêu gọi người dân địa phương cho những người hâm mộ World Cup thuê nhà của họ trong quá trình diễn ra giải đấu. Iran, quốc gia bên kia vùng Vịnh, cũng đang nỗ lực để nới lỏng thị thực và hạn chế đi lại, để cho phép người hâm mộ World Cup có thể lưu trú tại đó.

Quy tắc dành cho người hâm mộ khi đến Qatar

Không say xỉn ở nơi công cộng. Tôn trọng các quy tắc và văn hóa địa phương. Ông Nasser al-Khater, Giám đốc điều hành của World Cup 2022 nói rằng, “mọi người đều được chào đón” ở Qatar. “Tôi muốn bảo đảm với bất kỳ người hâm mộ nào thuộc bất kỳ khuynh hướng giới tính, tôn giáo hay chủng tộc nào hãy yên tâm rằng Qatar là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới và tất cả họ sẽ được chào đón ở đây”.

Rượu sẽ có sẵn trong các quán bar của khách sạn và một số khu vực dành cho người hâm mộ tại sân vận động. Nó cũng sẽ có sẵn trong các khu vực khách sạn của các SVĐ. Đối với những thường trú nhân có giấy phép đặc biệt từ các công ty thuê họ, có thể mua hàng từ 1 trong 2 cửa hàng rượu trong nước.

Những hoạt động nào khác được lên lịch ở Qatar?

Không chỉ World Cup sẽ khởi tranh vào mùa Đông này ở Qatar. Đất nước này có kế hoạch chiêu đãi du khách bằng vô vàn các chương trình giải trí.

Bảo tàng Quốc gia Qatar đang trưng bày một triển lãm đa giác quan của Pipilotti Rist tượng trưng cho ý thức tập thể của con người và sức mạnh của tâm trí. Mathaf, bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Doha, đang tổ chức “One Tiger or Another”, khám phá lịch sử như sản phẩm của sự thật và hư cấu. Qatar Live sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế trong đó có Black Eyed Peas, Maroon 5, Post Malone, J Balvin và Robbie Williams, trước và trong khi diễn ra World Cup. Ngoài ra còn có Lễ hội âm nhạc Daydream, Qatar Airways Sky House, công viên giải trí Winter Wonderland và lễ đặt tên cho con tàu du lịch MSC World Europa…

An ninh ở World Cup 2022?

Chủ nhà Qatar sẽ dựa vào lực lượng an ninh nước ngoài cũng như quân đội và cảnh sát của riêng mình cho chiến dịch quy mô lớn. Một quan chức an ninh của Qatar cho biết, các nhân viên bảo vệ từ các công ty tư nhân và hàng ngàn tình nguyện viên tham dự World Cup 2022 cũng đã được đào tạo đặc biệt cùng với lính nghĩa vụ để tham gia hỗ trợ an ninh cho World Cup.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Soylu cho biết, nước này sẽ cử 3.250 nhân viên an ninh đến Qatar. Pakistan dự kiến ​​cử quân đội đến hỗ trợ an ninh, trong khi Hàn Quốc cũng cử các chuyên gia chống khủng bố đến hỗ trợ cảnh sát quân sự Qatar.

NATO tuyên bố sẽ hỗ trợ Qatar bảo đảm an ninh tối đa cho vòng chung kết World Cup 2022, trong đó có huấn luyện “chống lại các mối đe dọa do các vật liệu hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân gây ra”, “bảo vệ các yếu nhân và chống lại các thiết bị nổ tự chế”.

