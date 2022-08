Chăm chút đến từng chiếc áo đấu

Trang phục thi đấu giữ vai trò quan trọng trong thành công của các sự kiện thể thao. Với việc dự kiến có khoảng 1.200 VĐV tham dự, Ban tổ chức Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu mọi công việc, kể cả từng chiếc áo đấu.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập, Trưởng Ban tổ chức Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 kiểm tra công đoạn may áo đấu tại Công ty TNHH Era Connection.

Công ty TNHH Era Connection, DN nắm giữ thương hiệu trang phục thể thao Cooling Tex là đơn vị đồng hành cùng Ban tổ chức trong việc thiết kế và may áo đấu cho Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022.

Nằm trong con hẻm nhỏ nhưng luôn nhộn nhịp của quận 8, TP. Hồ Chí Minh, những ngày này, không khí tại xưởng may của DN này trở nên nhộn nhịp, khẩn trường hơn. Hàng chục công nhân đang cần mẫn, tập trung vào việc may áo phục vụ Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23.

Ông Huỳnh Công Phúc, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Era Connection cho biết, DN có nhiều kinh nghiệm thiết kế, may trang phục cho các sự kiện thể thao lớn tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu. Các sản phẩm, nhất là áo đấu do công ty may được các VĐV và ban tổ chức các giải đấu này đánh giá cao.

“Đây là lần thứ 2 liên tiếp đơn vị đồng hành với Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực để gấp rút may, bàn giao 1.200 áo đấu với nhiều kiểu dáng, kích thước, trước khi buổi họp báo của Giải diễn ra vào ngày 25/8”, ông Phúc cho biết thêm.

Ông Phúc cho rằng, áo đấu của Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất, là về màu sắc: có đến 7 màu áo như trắng, xanh đen, vàng, cam… dành cho nhiều thành phần tham dự giải gồm lãnh đạo, nghệ sĩ chạy đồng hành; vận động viên hệ đội tuyển, hệ phong trào; thành viên Ban tổ chức; tổ trọng tài; tổ phục vụ… Điều này khiến Era Connection vất vả hơn nhưng sẽ giúp Giải có thêm những sắc màu tươi mới và tạo sự nổi bật cho giải.

Một điểm mới nữa là chất liệu vải của áo đấu năm nay có chất lượng tốt, mang lại sự thoải mái cho VĐV ngay cả khi vận động với cường độ cao. Áo của hệ đội tuyển được dệt bằng công nghệ hiện đại để tạo ra loại vải mỏng, nhẹ, mặc thoải mái và màu sắc nổi bật.

“Dù phải chạy đua về tiến độ, nhưng kỹ thuật may vẫn phải được bảo đảm và chú trọng đến từng đường kim mũi chỉ. Hy vọng, Ban tổ chức và các VĐV tham dự Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ hài lòng với sản phẩm của chúng tôi, qua đó, góp phần vào thành công của sự kiện”, ông Phúc nhấn mạnh.

Công nhân Công ty TNHH Era Connection kiểm tra áo đấu thành phẩm của VĐV hệ đội tuyển.

Theo ông Bùi Văn Cảnh, Trưởng Phòng Hành chính-Trị sự Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT, sở, ngành, địa phương liên quan trong mọi khâu chuẩn bị để bảo đảm thành công cho Giải.

Trong đó, Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến áo đấu nhằm mang lại sự thoải mái nhất cho VĐV trên đường chạy. Vì vậy, Ban tổ chức đã lựa chọn DN đồng hành có kinh nghiệm, uy tín và sản xuất trang phục thể thao có chất lượng cao. Các loại áo đấu có nhiều màu sắc tươi tắn, bắt mắt, dành cho từng đối tượng tham dự giải cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên những hình ảnh đẹp trên đường chạy.

Đặc biệt, màn trình diễn thời trang của các người mẫu nổi tiếng với trang phục chính là những chiếc áo đấu của giải hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn bên lề Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đang gấp rút các công việc chuẩn bị khác “bên ngoài” đường chạy, như bộ nhận diện, cờ lưu niệm, cúp, huy chương cho VĐV thành tích cao; nơi ăn, chốn nghỉ cho khách mời và các đoàn VĐV tham dự; công tác bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn giao thông…

“Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng “tới từng chiếc áo đấu”, Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 sẽ thành công, đạt được mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp của tinh thần thể thao và hình ảnh vùng đất, con người Bà Rịa-Vũng Tàu đến với VĐV và du khách”, ông Bùi Văn Cảnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHÚ XUÂN