Những lệnh cấm độc - lạ tại World Cup

LĐBĐ thế giới (FIFA) cùng BTC World Cup 2022 mới đây đã đưa ra một số lệnh cấm tại Qatar vào cuối năm nay. Trên thực tế, đã có những lệnh cấm kỳ quặc từng được áp dụng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trước đó.

Gậy selfie cũng bị cấm tại các kỳ World Cup.

Kẹo cao su

Tại World Cup 2014, các nhân viên an ninh đã tịch thu kẹo cao su từ nhiều fan khi tới dự khán các trận đấu. Mà tịch thu kẹo cao su khi đó đã gây bức xúc, thậm chí là phản ứng từ không ít fan cuồng. Theo tìm hiểu, sở dĩ có lệnh cấm kỳ quặc này là bởi kẹo cao su khi đó không phải là sản phẩm được tài trợ bởi một trong những đối tác chính thức của FIFA. Đây cũng là lý do tại sao đồ ăn và thức uống đã bị cấm trong một vài kỳ World Cup gần đây vì FIFA muốn fan tiêu thụ đồ ăn, thức uống do các đối tác chính thức của họ cung cấp.

Các loại bột

Bất kỳ loại bột nào, thậm chí là bột mì đã bị cấm sử dụng trên các SVĐ World Cup trong suốt thời gian qua. Trên thực tế, lệnh cấm cũng có căn nguyên của nó. Các loại bột cũng như hoặc bột mì có thể bay lên không trung trong trận đấu và gây ra sự khó chịu cho những NHM khác đang cố gắng theo dõi trên khán đài. Ngoài ra, việc đem theo các loại bột vào sân nếu không được kiểm soát gắt gao còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nếu như đối tượng đem vào có ý đồ xấu.

Máy ảnh

Khi Brazil đăng cai World Cup 2014, FIFA đã gây sốc khi cấm máy tính bảng và máy ảnh tại tất cả các SVĐ. Các thiết bị ghi âm cũng bị cấm luôn ở các sân đấu tại Brazil trong thời gian diễn ra World Cup. May mắn cho số đông fan là FIFA cũng như BTC World Cup 2014 đã cho sử dụng điện thoại di động. Lệnh cấm khó hiểu với máy tính bảng và máy ảnh nêu trên đến giờ vẫn được bàn tán xôn xao.

Gậy selfie

Gậy selfie đã từng là một trong những vật dụng được sử dụng nhiều nhất khi chúng lần đầu tiên được mang ra công khai vào năm 2016. Nhưng đó là một cơn ác mộng đối với không ít CLB bởi nó làm cản trở sự dõi theo của nhiều fan khác. Không chỉ có vậy, gậy selfie còn dễ dàng biến thành vũ khí trong tay những fan cuồng vốn sẵn tính hiếu chiến. Chính vì vậy, FIFA đã cấm tiệt gậy selfie trong tất cả những trận đấu diễn ra tại World Cup.

Dù che mưa

FIFA đã áp dụng lệnh cấm mang tất cả những chiếc dù có kích thước lớn hơn 25cm vào các SVĐ tại World Cup 2018. Theo tìm hiểu, FIFA rất lo ngại những chiếc dù có thể được gấp lại và sử dụng làm vũ khí một khi có va chạm, ẩu đả trên khán đài. Trước tình hình như vậy, FIFA đã áp dụng việc cấm đem dù vào sân nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả fan trên sân.

Ván trượt

Ván trượt nằm trong danh mục bị cấm đem vào sân qua các kỳ World Cup. Việc sử dụng ván trượt như một phương tiện để di chuyển rõ ràng có thể gây ảnh hưởng, thậm chí cản trở tới trận đấu. Cũng như ván trượt, xe đạp không được phép vào bên trong của SVĐ. Ngoài việc làm cản trở trận đấu, ván trượt còn có thể được sử dụng như một vũ khí.

Mũ bảo hiểm/Mặt nạ

FIFA từng ra thông báo “bất kỳ phương tiện ngụy trang hoặc các vật phẩm được thiết kế đặc biệt để che giấu danh tính của một người” sẽ không được phép sử dụng tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Đối chiếu với điều này, FIFA đã quyết định cấm sử dụng mũ bảo hiểm hay mặt nạ đối với tất cả fan vào sân.

Áo nịt ngực

Cũng tại World Cup 2018, FIFA từng áp dụng lệnh cấm tất cả thiết bị bảo vệ cơ thể bao gồm áo chống đạn, đồ dùng trong võ thuật, thậm chí là áo nịt ngực. Fan chỉ được mang áo nịt ngực khi có chỉ định của bác sĩ, nếu không sẽ bị yêu cầu cởi bỏ trước khi vào sân dự khán các trận đấu.

Sau World Cup 2010 ở Nam Phi kèn vuvuzela đã bị đưa vào “danh sách đen”.

Kèn vuvuzela

Kèn vuvuzela trở thành thứ nhạc cụ khá phổ biến tại World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi khi được khán giả sử dụng với số lượng lớn. Tuy nhiên, âm thanh khó chịu, như tiếng ruồi nhặng phát ra từ loại kèn này đã khiến nó bị đưa vào “danh sách đen” tại các kỳ World Cup sau đó.

Hộp carton

Đây chắc chắn là một điều kỳ quặc vì hộp carton chưa bao giờ là vấn đề đối với các sân vận động, nhưng FIFA đã quyết định hộp carton nên được thêm vào danh sách cấm tại các VCK World Cup. Kỳ lạ hơn nữa khi FIFA còn cấm các cổ động viên mang… thang vào các sân bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HÀ BÌNH