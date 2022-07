Đường chạy lãng mạn, hữu tình

Tại Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23 năm 2022, các vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường chạy mới, với khung cảnh đầy lãng mạn, sơn thủy hữu tình: một bên là biển, một bên là núi rừng xanh ngút ngàn và tận hưởng không khí trong lành lúc bình minh tại thành phố biển Vũng Tàu.

Cung đường ven biển Vũng Tàu tuyệt đẹp sẽ là đường chạy của Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022. Ảnh: CTV

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập, Trưởng Ban tổ chức Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 cho biết, mùa giải năm nay có sẽ có nhiều đổi mới ở cả khâu tổ chức đến cung đường chạy.

Trong đó, điểm mới đặc biệt nhất chính là đường chạy. Cụ thể, những mùa giải trước, đường chạy của giải “len lỏi” trong một số tuyến đường nội thị Vũng Tàu như Bacu, Lê Hồng Phong, Lê Lợi hay Hoàng Hoa Thám. Điều này mang lại trải nghiệm khá thú vị khi các VĐV có thể cảm nhận được sự sôi động và náo nhiệt của TP. Vũng Tàu.

"Nhằm giúp các VĐV cũng như du khách có thêm những trải nghiệm tuyệt vời hơn, Ban tổ chức giải quyết định thay đổi cung đường chạy ở lần thứ 23, đó là chạy trên tuyến đường ven biển Vũng Tàu. Theo đó, tùy từng cự ly, các VĐV sẽ chạy dọc theo tuyến đường “ôm sát” bờ biển Vũng Tàu là Quang Trung - Hạ Long (Bãi Trước, Bãi Dứa) - Thùy Vân (Bãi Sau) và ngược lại. Đây là tuyến đường đẹp, nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà còn được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Tranh tài với các đối thủ và “vượt qua chính mình” trên cung đường chạy tuyệt đẹp chắc chắn sẽ giúp các VĐV có những trải nghiệm khó quên”, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung thông tin thêm.

Các nội dung thi đấu tại giải gồm: Cá nhân nam, nữ hệ phong trào; cá nhân nam, nữ và đồng đội hệ đội tuyển. VĐV so tài các cự ly: 2.000 mét (nữ phong trào dưới 16 tuổi), 3.000 mét (nam phong trào dưới 16 tuổi và nữ phong trào trên 16 tuổi), 5.000 mét (nam phong trào trên 16 tuổi và nữ đội tuyển), 10.000 mét (nam đội tuyển). Ngoài ra, giải còn có nội dung chạy đồng hành với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các nhà tài trợ.

Anh Trần Văn Ca, một vận động viên hệ phong trào tham dự nhiều mùa Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và đạt nhiều giải thưởng đánh giá cao việc chuyển toàn bộ đường chạy ra cung đường ven biển trong năm nay. Theo VĐV kỳ cựu này, đường chạy rộng rãi, một bên là núi, một bên là biển chắc chắc sẽ tạo nhiều cảm hứng cho các VĐV. “Tôi thường xuyên tham dự các giải marathon và việt dã ở nhiều địa phương trên cả nước và đã có một số lần giành chiến thắng. Lần này, được chạy trên cung đường ven biển tuyệt đẹp trên chính quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ là trải nghiệm khó quên với tôi. Tôi đang sinh sống và làm việc tại huyện Châu Đức. Để chuẩn bị điều kiện thể lực tốt nhất và đạt thành tích cao tại giải, vào dịp cuối tuần tôi thường rủ một số bạn xuống Vũng Tàu để tập luyện, làm quen đường chạy”, anh Ca nói thêm.

Dưới góc độ người làm chuyên môn, có nhiều năm dẫn đoàn VĐV dự Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Trọng Lợi, Phụ trách môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho rằng, đường chạy ven biển sẽ mang lại “lợi kép” cho giải lần này.

Ông Lợi phân tích: Những mùa giải trước, khi chạy trong những tuyến đường nội thị, việc “cấm đường”, bảo đảm trật tự giao thông và an toàn cho VĐV vất vả hơn. Còn ở giải lần này, do chỉ chạy trên một tuyến đường nên việc bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho VĐV sẽ dễ thực hiện hơn, VĐV cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, thời gian thi đấu cũng không quá lâu nên chỉ cần thông báo rõ ràng để người dân, du khách được biết thì việc “cấm đường tạm thời” sẽ ít ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

“Một điểm thú vị nữa của đường chạy năm nay là khi chuyển ra đường ven biển thì sẽ có những đoạn dốc thoai thoải thay vì đường chạy bằng phẳng như mọi năm. Đây chưa phải là thử thách quá lớn với những VĐV chuyên nghiệp nhưng chắc chắn, họ phải chuẩn bị kỹ hơn để đạt thành tích cao, qua đó, nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu”, ông Lợi nhận định.

PHÚ XUÂN