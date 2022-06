U23 Việt Nam không được tự quyết

Với chiến thắng 3-0 của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia trong khi U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 1-1 ở trận đấu trước đó, cục diện bảng C VCK U23 châu Á 2022 sẽ rất phức tạp khi có tới 3 đội còn nguyên cơ hội đi tiếp.

U23 Việt Nam không có quyền tự quyết ở lượt cuối.

Sau 2 lượt trận, U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có cùng 4 điểm để chiếm 2 vị trí dẫn đầu bảng C, còn U23 Việt Nam xếp thứ 3 với 2 điểm. Tuy nhiên, do U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối nên các vị trí ở bảng C vẫn có thể thay đổi. Chỉ U23 Malaysia là chắc chắn bị loại sau 2 trận thua.

Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia ở lượt cuối, còn U23 Hàn Quốc hòa U23 Thái Lan, thì cả 3 đội ở bảng C là U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, và U23 Thái Lan sẽ có cùng 5 điểm. Lúc này, 2 vé đi tiếp sẽ được phân định dựa trên hiệu số đối đầu. Dưới đây là các kịch bản có thể xảy ra với U23 Việt Nam:

+ Nếu U23 Việt Nam không thắng U23 Malaysia: U23 Việt Nam sẽ bị loại bất chấp kết quả trận đấu còn lại.

+ Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia. Lúc này sẽ có các trường hợp sau:

1. Trận U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có kết quả thắng, thua: Lúc này, U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp với tư cách đội xếp nhì bảng C.

2. Trận U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có tỷ số hòa. Lúc này sẽ có các trường hợp sau:

- U23 Hàn Quốc hòa U23 Thái Lan 0-0 hoặc 1-1: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đi tiếp, U23 Hàn Quốc bị loại.

- U23 Hàn Quốc hòa U23 Thái Lan 2-2: U23 Thái Lan đi tiếp với ngôi đầu bảng, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ có cùng hiệu số bàn thắng/thua và số bàn thắng ghi được trong những trận đối đầu của các đội bằng điểm.

Lúc này, hiệu số bàn thắng bại rồi số bàn thắng ghi được ở vòng bảng nói chung được tính đến. Do U23 Hàn Quốc đã thắng U23 Malaysia 4-1 nên, U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia với cách biệt 4 bàn, hoặc cách biệt 3 bàn với các tỷ số như 5-2, 6-3... thì mới giành vé đi tiếp. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 3-0, chúng ta vẫn bị loại do kém U23 Hàn Quốc số bàn thắng ghi được ở vòng bảng. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia với tỷ số 4-1, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc phân định bằng điểm kỷ luật.

- U23 Hàn Quốc hòa U23 Thái Lan với tỷ số 3-3, 4-4, 5-5...: U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan sẽ dắt tay nhau đi tiếp, U23 Việt Nam bị loại.

THƯ KỲ