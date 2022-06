Chờ những kỳ tích mới từ U23 Việt Nam

Không ai kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích Thường Châu 2018, nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ, nhất là khi thầy trò Gong Oh Kyun đã gây dựng được khá nhiều niềm tin chỉ sau 3 trận vòng bảng.

Chúng ta có quyền hy vọng kỳ tích mới của U23 Việt Nam sau khi đã vượt qua vòng bảng.

Rất ít người nghĩ U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng U23 châu Á. Thế hệ này vẫn bị xem là cái bóng của thế hệ Thường Châu, và dù đã “khởi động” bằng tấm HCV SEA Games, vai trò của họ vẫn không được đánh giá quá cao, bởi ở sân chơi ấy, tầm ảnh hưởng của các đàn anh quá tuổi như Hoàng Đức, Tiến Linh, và Hùng Dũng là quá lớn. Hơn thế nữa, vòng chung kết U23 châu Á cũng mới là giải đấu ra mắt của HLV Gong Oh Kyun, một ông thầy mới toanh và trong suốt 7 năm theo nghiệp huấn luyện thì hầu như chỉ làm trợ lý.

Nhưng chính vì không được kỳ vọng, mà ông Gong và các học trò lại rất thoải mái về tinh thần, thoải mái trong việc áp dụng những phương án chiến thuật, thoải mái trong cách sử dụng nhân sự thay vì bó chặt trong một đội hình, một cách tiếp cận. Cả 5 bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi được ở vòng bảng đều rất đẹp mắt, được thực hiện quyết đoán, và thể hiện bản lĩnh vững vàng. Tinh thần thoải mái ấy còn đi kèm với sự tự tin nữa. Ít ai ngờ, nhà cầm quân 48 tuổi này dám thay một nửa đội hình hòa đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, khi gặp U23 Malaysia ở lượt cuối.

Nhưng với những con người ấy, với cách tiếp cận táo bạo ấy, U23 Việt Nam đã thắng thuyết phục U23 Malaysia. Hình ảnh Quan Văn Chuẩn dâng lên gần giữa sân ở cuối trận là đủ minh chứng cho chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội. Dù có đôi chút hồi hộp khi ở trận đấu cùng giờ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan, cách biệt chỉ là 1 bàn, nhưng cái cách mà thầy trò Gong Oh Kyun lọt vào tứ kết lần này vẫn thuyết phục hơn so với 4 năm trước, không chỉ về điểm số (5 so với 4). Nó không hồi hộp, căng thẳng như những phút cuối trước U23 Syria ở Thường Châu năm xưa (hòa 0-0).

Bốn năm sau kỳ tích Thường Châu, bóng đá châu Á đã không còn coi những chiến tích của các đội tuyển Việt Nam là bất thường, may mắn, hay phong độ nhất thời nữa. Đơn giản vì may mắn không thể đến liên tiếp như vậy, mà đó là thành quả xứng đáng từ cách làm bóng đá hợp lý, từ cấp CLB cho đến đội tuyển quốc gia.

Việc không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup không phải dấu hiệu đi xuống của một chu kỳ, mà đơn giản nó chỉ như một quãng nghỉ cần thiết. Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc và trận hòa 1-1 trên sân Nhật Bản là những dấu ấn đặc biệt với thầy trò Park Hang Seo trong lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ả RẬP XÊ ÚT MẤT LÁ CHẮN THÉP KHI GẶP U23 VIỆT NAM Ở tứ kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun có thể được tiếp thêm tinh thần khi biết rằng Ả Rập Xê Út sẽ mất hậu vệ đội trưởng Saud Abdulhamid trong trận đấu tới. Lý do Abdulhamid vắng mặt là bởi anh đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở các trận vòng bảng nên sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo. Abdulhamid là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự Ả Rập Xê Út nên việc thiếu sự phục vụ của trung vệ này là một tổn thất lớn đối với đội bóng Tây Á. Ả Rập Xê Út là đội duy nhất từ đầu giải chưa để thua bàn nào. Điều đó cho thấy tầm quan trọng trong những đóng góp của Abdulhamid. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/6.

Đầu năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự vòng chung kết World Cup 2023. Đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 31, và bây giờ là một suất vào tứ kết U23 châu Á. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ lại đồng loạt tự tin tiến lên phía trước như vậy.

Thử thách với U23 Việt Nam tại vòng knock-out dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn nhiều so với vòng bảng. Nhưng điều đó có hề gì với một tập thể tràn đầy tự tin, khao khát, và một HLV rất biết người biết ta. Hãy chờ những kỳ tích mới từ thầy trò Gong Oh Kyun.

Từ Thường Châu tuyết trắng đến Tashkent đầy nắng vẫn là những niềm hy vọng…

TUẤN CƯƠNG