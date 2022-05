Cố vấn cấp cao Liên đoàn Báo chí Thái Lan, nhà báo - nhà hoạt động xã hội Thái Lan ông Bandhit Rajavadhanin, qua cô con gái của ông, làm việc tại báo Bangkok Post viết thư cho tôi bằng email, tạm dịch:

“…Rất tiếc, do tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên tôi không thể đi Hà Nội dự bế mạc Đại hội Thể thao lần thứ 31 khu vực Đông Nam Á (SEA Games - 31). Tôi đọc báo mạng, xem truyền hình càng vô cùng cảm kích và vui mừng về tinh thần thể thao cao thượng của người hâm mộ Việt Nam. Dưới trời mưa to, hàng ngàn người vẫn đội mưa xem các đội - không có đội thể thao nước chủ nhà Việt Nam - thi đấu, bằng sự đam mê cuồng nhiệt. Không phải chỉ có bóng đá, mà hầu như tất cả các trường đấu của nhiều bộ môn thể thao khác cũng có sự cổ vũ như vậy. Quả là Một Việt Nam quả cảm, nhiệt huyết và thân thiện và đúng là một Việt Nam tỏa sáng!”.

Cổ động viên Việt Nam phủ kín Sân vận động Thiên Trường cổ vũ cho các đội tuyển thi đấu tại bảng B, Bóng đá Nam SEA Games 31, trong đó có U23 Thái Lan.

Trước thềm SEA Games - 31 một nhóm cổ động viên Thái Lan nhận xét trên trang cá nhân, dù nhận xét của họ có thể đúng, đúng một phần, hoặc chỉ là cảm tính, không chuẩn xác: “Lịch sử một số kỳ SEA Games có biểu hiện chủ nhà chơi không đẹp. Họ giành cái lợi về cho đội nhà. Và biết đâu đấy, chủ nhà Viêt Nam không là ngoại lệ?”. Lời bàn luận ấy về một số Đại hội Thể thao khu vực không phải vô cớ, do sự thiên vị của trọng tài, do cung cách sắp xếp nơi ăn chốn ở; do cách bố trí giờ thi đấu… Nhóm cổ động viên nọ phán: “Chủ nhà mà chơi không đẹp, SEA Games kém vui”!

Xin không luận bàn các nhận xét vừa nêu, bởi chưa hội đủ các thông tin cần và đủ. Chủ nhà Việt Nam, với trọng trách đăng cai SEA Games - 31, từ ngày 5/5 đến ngày 23/5/2022. Đêm khai mạc chính thức diễn ra tối 12/5 hoành tráng với chủ đề: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng! Bằng sự chân thành, lòng mến khách của chủ nhà Việt Nam - chuyển đi thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” - con vật Sao la được chọn làm biểu tượng vui, loài thú hiền và hiếm nhất trên thế giới chỉ có ở một số khu rừng đại ngàn vùng biên giới Việt - Lào, chứng minh điều hoàn toàn khác với cảm nhận của nhóm cổ động viên nọ.

Này nhé, một Việt Nam thân thiện, thể hiện khá đậm nét: Trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định, nơi diễn ra các trận bóng đá nam của bảng B (không có đội chủ nhà), hàng chục ngàn cổ động viên đến sân rất sớm so với giờ thi đấu. Cổ động viên Việt Nam mang theo trống, chiêng và nhiều lá quốc kỳ của hai đội khách reo hò và cổ động vô tư trước những pha bóng đẹp. Điều lý thú là một nhóm cổ động viên Indonesia giơ cao biểu ngữ được kẻ to bằng chữ Việt đáng yêu, nắn nót và mộc mạc: “Cảm ơn người Việt Nam!”. Trên các phương tiện truyền thông ở Indonesia cũng chạy dài các dòng tít lớn: “Cảm ơn người Việt Nam”, “Cảm ơn một Việt Nam thân thiện”. Cổ động viên các đội khách thật sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và thật sự cảm động nhìn các cổ động viên Việt Nam đội mưa to gió lạnh, ngồi đến tận cùng trận đấu, vô tư vỗ tay reo hò cổ động cho đội bóng nước ngoài.

Các tờ báo thể thao hàng đầu, các kênh truyền hình của khu vực về SEA Games - 31 miêu tả sự cổ vũ cuồng nhiệt, từ trái tim đam mê thể thao của người Việt đối với các đội bóng đá nam và nữ, cũng như các bộ môn thi đấu khác, cả khi không có cầu thủ - vận động viên chủ nhà thi đấu. Báo Bangkok Post viết: “Thật không thể hiểu nổi sự cổ động thân thiện, mến khách của cổ động viên Việt Nam. Chắc hẳn sẽ rất ít quốc gia trên hành tinh này có những cổ động viên tuyệt vời đến như thế”.

Một Việt Nam đoàn kết, giàu tình thương yêu. Tại sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh, trong trận đấu giữa đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam và tuyển nữ Philippines, hình ảnh thật ấn tượng khi dàn tình nguyện viên xếp “tường người” để bảo vệ sự riêng tư cho một nữ tuyển thủ bị chấn thương được đội ngũ y tế chăm sóc ngoài đường pitch. Hình ảnh nhân văn ấy được truyền thông và mạng xã hội khu vực lan tỏa: “Tuyệt vời Việt Nam, tinh thần quả cảm, đoàn kết, thương yêu nhau, đá thứ bóng đá đẹp. Một nữ cầu thủ tài năng bị chấn thương không thể thi đấu, toàn đội ra sân giơ cao chiếc áo số 11 bày tỏ sự đoàn kết bên nhau của cả đội bóng.

Còn nhớ tại giải bóng đá châu lục - EURO 2020, trước giờ thi đấu đội tuyển Đan Mạch giơ cao chiếc áo số 10 của cầu thủ trụ cột Christian Eriksen, người bị đổ gục trên sân cỏ không thể thi đấu trong trận gặp đội tuyển Phần Lan ngày ra quân. Đội tuyển Đan Mạch quả cảm, biết nương tựa vào nhau đã vượt qua vòng bán kết, tiến sâu vào giải.

“Cảm ơn người Việt Nam!”, lời khen tặng xứng đáng và thực tâm của bạn bè về đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện, văn hóa Việt Nam tỏa sáng. Tự hào thay, một Việt Nam - tiềm ẩn vẻ đẹp nội sinh. Một Việt Nam đoàn kết và hợp tác đã, đang và sẽ có những bước tiến dài trong tương lai!

QUỐC TOÀN