Đinh Hồng Quân giành đai vô địch IBF châu Á

Tối 23/4, võ sĩ Đinh Hồng Quân đã xuất sắc giành đai vô địch IBF (Liên đoàn Quyền Anh quốc tế) châu Á khi chiến thắng thuyết phục trước Delmar Pellio (người Philippines) bằng tính điểm sau 10 hiệp đấu. Đinh Hồng Quân là võ sĩ người Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này.

Võ sĩ Delmar Pellio (trái) khởi đầu tốt hơn và tung ra nhiều đòn chính xác về phía Đinh Hồng Quân.

Võ sĩ người Việt Nam đã phòng thủ, tránh né tốt trước những cú ra đòn của đối phương.

Càng về giữa và cuối trận, Đinh Hồng Quân càng tung được nhiều cú đấm "sấm sét" trúng Delmar Pellio, khiến võ sĩ này nhiều lần loạng choạng.

Đây là trận đấu trong khuôn khổ sự kiện Quyền Anh nhà nghề tranh đai IBF châu Á và WBO châu Á diễn ra tại The Grand Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc.

Bước vào trận đấu, võ sĩ người Philippines thể hiện là một đối thủ đáng gờm khi thi đấu tích cực, chủ động và tung ra nhiều đòn đánh chính xác. Đinh Hồng Quân cũng cho thấy mình là đối thủ xứng tầm khi thủ khá chắc và thường xuyên tung ra những cú trả đòn chất lượng.

Đinh Hồng Quân bật khóc hạnh phúc khi ban trọng tài công bố kết quả anh giành chiến thắng, qua đó đạt được đai IBF châu Á.

Lãnh đạo Sở VH-TT và huyện Xuyên Mộc và đội ngũ huấn luyện viên chúc mừng Đinh Hồng Quân.

Thế trận diễn ra giằng co đến hiệp thứ 7. Các hiệp đấu cuối cùng, Đinh Hồng Quân bung hết sức. Sự cổ vũ của khán giả nhà tại The Grand Hồ Tràm như tiếp thêm sức mạnh cho tay đấm gốc TP. Hồ Chí Minh. Anh liên tục ra những đòn “sấm sét” trúng mặt Delmar Pellio. Nhiều thời điểm, chiến thắng Knock out tưởng chừng đã đến rất gần với Hồng Quân khi đối thủ loạng choạng.

Sau 10 hiệp đấu, ban trọng tài đã công nhận chiến thắng bằng tính điểm cho tay đấm người Việt với tỉ số 98-92, 98-92, 99-91.Thành tích này giúp Hồng Quân trở thành võ sĩ người Việt Nam đầu tiên giành đai IBF châu Á.

Và thật tuyệt vời khi thành tích này được anh thực hiện trên sân nhà, The Grand Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bài, ảnh: HÀN GIANG - NHẬT LINH