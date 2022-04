BR-VT làm khách trên sân Long An

Sau 2 vòng đấu ở giải hạng Nhất quốc gia năm 2022, CLB Bóng đá BR-VT giành được 4 điểm, qua đó đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chiều 2/4, “Ó biển” sẽ có chuyến làm khách trên sân Long An với mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất để tiếp tục duy trì được vị trí trong top đầu.

Các cầu thủ BR-VT đang có tâm lý hưng phấn khi thi đấu khá thành công trong những vòng đầu tiên của giải hạng Nhất.

Trước trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đang có tinh thần hưng phấn, khi cả 2 trận đấu đã qua, BR-VT đều thể hiện được lối chơi mạch lạch. Từ những tân binh như Thanh Hậu, Ngọc Đức cho đến các cựu binh như Văn Giang, Ngọc Hùng, Thanh Tuấn đều thể hiện được năng lực của mình. HLV Minh Phương cũng đã xây dựng được những miếng đánh khá đa dạng, từ hai biên lẫn trung lộ và được các cầu thủ của “Ó biển” thi triển khá nhuần nhuyễn.

Về phía chủ nhà Long An, dù có khá nhiều sự bổ sung chất lượng đầu mùa giải, nhưng đang có phong độ không tốt khi chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đã đấu. Hàng công của Long An với sự lĩnh sướng của tiền đạo Anh Đức cũng chưa ghi được bàn thắng nào. Do đó, trận đấu với đội bóng có thực lực và phong độ cao hơn sẽ là thách thức lớn với các học trò của HLV Quang Sang.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng đối đấu với Long An vẫn sẽ là trận đấu khó khăn với “Ó biển”. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đang thể hiện quyết tâm cao độ để có được kết quả thuận lợi, qua đó, giữ vững được vị trí trong top đầu trước khi giải hạng Nhất quốc gia bước vào quãng nghỉ dài hơn 2 tháng.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN