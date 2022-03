Ronaldo thất thu vì M.U trắng tay

Việc Manchester United (MU) trắng tay 5 mùa giải liên tiếp không chỉ khiến các fan Quỷ đỏ khắp thế giới buồn phiền, mà còn khiến Cristiano Ronaldo thất thu. Theo tính toán, CR7 đã thiệt hại ít nhất 5 triệu bảng.

Như chúng ta đã biết, Ronaldo đã hy sinh khá nhiều quyền lợi về kinh tế khi “quay xe” ở phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2021, trở lại MU thay vì gia nhập đối thủ cùng thành phố Man City. Để bù đắp sự thiệt thòi về lương bổng của CR7, MU đã thòng các điều khoản thưởng hấp dẫn cho ngôi sao người Bồ Đào Nha, tùy thuộc vào thành tích của đội chủ sân Old Trafford.

Cụ thể, Ronaldo sẽ được thưởng 2,5 triệu bảng nếu đưa MU vào chung kết Champions League, thưởng 1,5 triệu bảng trong trường hợp Quỷ đỏ vô địch Premier League. Cả 2 trường hợp này đều không xảy ra bởi MU đã bị Atletico loại ở vòng 1/8 Champions League, trong khi họ từ lâu đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch Premier League.

Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng ở đó, khi MU cũng đang rất bất lợi trong cuộc đua vào Top 4 Premier League. Hiện đội chủ sân Old Trafford đang kém đội xếp thứ tư là Arsenal 4 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Ronaldo cũng sẽ không được hưởng khoản tiền 1 triệu bảng trong trường hợp MU về đích ngoài Top 4 Premier League.

Nếu MU đứng ngoài Top 4 đồng nghĩa với việc vắng mặt ở Champions League mùa tới, CLB này sẽ thiệt hại nghiêm trọng về doanh thu. Khi ấy chắc chắn BLĐ đội bóng này sẽ phải tính đến chuyện giảm lương của các trụ cột. Ronaldo cũng không ngoại lệ bởi bất chấp đẳng cấp không thể bàn cãi, CR7 cũng đã 37 tuổi, độ tuổi mà nếu anh đòi tăng lương sẽ là thiếu tế nhị!

Ronaldo có thể giành được một khoản thưởng nho nhỏ (chưa được tiết lộ) nếu trở thành tay săn bàn hàng đầu của đội khi khép lại mùa giải. Lúc này CR7 coi như đã thắng trong cuộc đua với các đồng đội khi anh đã ghi 18 bàn trong 33 trận chính thức mùa này, trong khi cầu thủ đứng thứ nhì là người đồng hương Bruno Fernandes mới có 9 pha lập công.

Dù vậy, khoản thưởng này không thấm vào đâu so với những hy sinh to lớn về tài chính của Ronaldo khi quyết định nối lại tình xưa với MU. Truyền thông Anh ước tính mức lương cơ bản của CR7 tại sân Old Trafford chỉ xấp xỉ 50% thu nhập của anh trong 3 năm ở Juventus trước đây. Tất nhiên Ronaldo không thiếu tiền, nhưng việc giảm tới một nửa mức lương đủ cho thấy anh yêu màu áo MU như thế nào sau 12 năm gián đoạn.

Hợp đồng hiện tại của CR7 với MU vẫn còn kéo dài đến hết mùa 2022/23, anh vẫn còn ít nhất 1 năm nữa để cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford.

XUÂN KỲ