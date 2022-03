Bước chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31

Từ ngày 24-27/3, Giải các CLB Judo Quốc gia năm 2022 được tổ chức tại TP. Vũng Tàu. Đây là sự kiện thể thao cấp quốc gia đầu tiên được tỉnh đăng cai sau khoảng thời gian các hoạt động TDTT phải gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng tại giải.

Giải đấu lớn đầu tiên sau thời gian dịch

Sáng 24/3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Tổng cục TDTT và Sở VH-TT tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải các CLB Judo quốc gia năm 2022. Giải năm nay thu hút gần 300 VĐV của 25 đơn vị là tỉnh, thành phố, ngành có phong trào Judo mạnh trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở 25 bộ huy chương, gồm: 5 nội dung quyền (kata), 18 nội dung đối kháng cá nhân (9 hạng cân nam, nữ) và 2 nội dung đồng đội nam, nữ.

Ông Nguyễn Hữu An, Phụ trách bộ môn Judo, Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau gần 1 năm, các VĐV Judo của Việt Nam mới trở lại thi đấu ở một giải đấu cấp quốc gia. Ngoài một số VĐV trọng điểm đang tập huấn tại Mông Cổ và Uzbekistan, các võ sĩ mạnh còn lại đều tham dự giải đấu, do đó, đây có thể coi là một trong những dịp cuối cùng để các VĐV chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam.

VĐV Nguyễn Huỳnh Thanh Vân (tỉnh Bến Tre) cho biết: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đem về huy chương cho đoàn của mình. Giải đấu này sẽ giúp tôi cọ sát, học tập các VĐV mạnh để có thêm kinh nghiệm, qua đó, chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quan trọng từ nay đến cuối năm”.

Còn đối với đoàn BR-VT, nhiều năm trở lại đây, Judo đã trở thành một trong những môn thể thao thành tích cao thế mạnh của tỉnh. Các VĐV không chỉ đạt thành tích cao ở các giải quốc gia mà nhiều võ sĩ đã mang vinh quang về cho Việt Nam ở các giải đấu khu vực.

Ở giải lần này, với vai trò là chủ nhà, đoàn BR-VT tham dự với 2 HLV, 14 VĐV thi đấu ở nhiều nội dung đối kháng lẫn quyền biểu diễn. Dù một số VĐV chủ lực không tham dự vì phải tập luyện chuẩn bị SEA Games nhưng đội vẫn đặt mục tiêu đạt được 2 Huy chương Vàng ở một số nội dung đối kháng sở trường. Võ Thị Phương Quỳnh, võ sĩ từng giành Huy chương Đồng SEA Games 30 cho biết: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức, thi đấu nhiệt huyết, với tinh thần thể thao cao thượng để giành được thành tích cao nhất ở giải lần này. Cùng với đó thể hiện hình ảnh đẹp của tỉnh BR-VT với khán giả và các VĐV tỉnh bạn”.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch

Theo ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, sau khoảng thời gian dài BR-VT mới tổ chức lại một giải đấu có quy mô lớn, với sự tham dự của hàng trăm VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Do đó, để sự kiện này thành công, ngành thể thao BR-VT đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, nhất là đơn vị tổ chức cấp Trung ương. Tỉnh cũng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để phục vụ cho các trận đấu, trong đó có hệ thống thảm đạt đẳng cấp quốc tế.

Về chuyên môn, các trọng tài điều hành giải đều có trình độ cao và được công nhận ở cấp quốc gia để bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong thi đấu. “Ngoài chuyên môn, chúng tôi rất quan tâm đến việc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho từng tình huống. Các đoàn HLV, VĐV đến thi đấu đều được xét nghiệm COVID-19 và tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Mục tiêu đầu tiên khi tổ chức giải đấu này vẫn phải là phòng, chống dịch hiệu quả”, ông Cường thông tin thêm.

Giải các CLB Judo quốc gia năm 2022 dự kiến diễn ra đến hết ngày 27/3. Việc tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn như thế này không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người BR-VT đến với người dân, du khách.

Bài, ảnh: HÀN GIANG