Cựu binh tỏa sáng, BR-VT thắng kịch tính Công an Nhân dân

Tối 12/3, CLB Bóng đá BR-VT đã có trận đấu với CLB Công an Nhân dân trong khuôn khổ Vòng 2 Giải hạng Nhất Quốc gia năm 2022.

Các cầu thủ BR-VT làm nghi thức chào cờ trước trận đấu.

Về đội hình ra sân, HLV Nguyễn Minh Phương đã kết hợp giữa các tân binh như Bá Phú, Hoàng Hưng, Thanh Hậu và các cựu binh đã có những mùa giải thi đấu khá thành công cho BR-VT như thủ môn Thanh Tuấn, nhạc trưởng Văn Giang hay tiền vệ Ngọc Hùng.

Bước vào trận đấu, dù là đội khách nhưng các cầu thủ Công an Nhân dân bất ngờ chủ động cầm bóng tấn công. Đội bóng này liên tục nhồi bóng cho cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương để tận dụng thể hình và sức mạnh của tiền đạo này. Trong khi đó, HLV Minh Phương chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc và chờ cơ hội. Và đấu pháp của nhà cầm quân gốc Bình Phước này đã phát huy hiệu quả. Phút 11, từ một pha bóng bên cánh trái, Võ Ngọc Đức thực hiện cú sút cầu vồng tuyệt đẹp để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thủ môn của Công an Nhân dân dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá siêu phẩm của Ngọc Đức.

Có được bàn thắng sớm, các chiến binh “Ó biển” càng thi đấu càng hưng phấn, trong khi đó, đội khách Công an Nhân dân có dấu hiệu tâm lý. Và đến phút 15, tiếp tục là một pha bóng từ cánh trái, Ngọc Hùng đã đệm bóng chính xác từ đường chuyền của đồng đội để nâng tỷ số lên 2-0.

Sau 2 bàn thua chóng vánh, HLV lão làng Vũ Quang Bảo ngay lập tức điều chỉnh lối chơi và con người. Quang Thịnh, cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á vừa qua được tung vào sân để đá ở vị trí trung vệ lệch trái theo hướng tấn công của chủ nhà BR-VT. Cùng với đó, Công an Nhân dân nỗ lực tấn công dồn ép chủ nhà. Và gần cuối hiệp 1, tiền đạo Thanh Bình đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Tân binh đáng chú ý của BR-VT là Phan Thanh Hậu đã thi đấu tốt trong trận đấu này.

Bước vào hiệp 2, với áp lực phải có thêm bàn thắng, CLB Công an Nhân dân đã dồn đội hình lên để tạo sức ép với đội chủ nhà. Đội khách tiếp tục sử dụng các bài xuống biên rồi căng ngang hoặc tạt bóng vào cho Thanh Bình và Đại Dương. Trong khi đó, BR-VT kéo đội hình xuống khá sâu và chơi phòng ngự phản công. Liên tiếp phải chịu các đợt tấn công của Công an Nhân dân, nhưng trận đấu này hàng phòng ngự và thủ môn Thanh Tuấn của “Ó biển” đã thi đấu xuất sắc và cản phá hầu hết các tình huống nguy hiểm do đội bạn tạo ra. Và cộng thêm một chút may mắn, “Ó biển” đã giữ được lợi thế của mình đến hết trận.

Các cầu thủ BR-VT ăn mừng bàn thắng với các CĐV trên khán đài B.

Ban huấn luyện "Ó biển" ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội bóng trong mùa giải mới.

Như vậy, với sự tỏa sáng của 2 cựu binh, CLB Bóng đá BR-VT đã khởi đầu thuận lợi tại giải hạng Nhất Quốc gia năm 2022.

Bài, ảnh: QUANG VINH