Côn Đảo đã sẵn sàng cho Giải Marathon lần thứ 63 năm 2022

Sáng chủ nhật (27/3), Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022 sẽ chính thức diễn ra tại huyện Côn Đảo. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Các VĐV tập luyện để chuẩn bị tranh tài.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại” thu hút sự tham gia của hơn 3.700 VĐV, trong đó có 3.500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Giải năm nay có 90 giải thưởng với tổng giá trị lên tới gần 500 triệu đồng. Trong đó có 26 giải cá nhân chuyên nghiệp, 48 giải cá nhân phong trào và 16 giải đồng đội.

Các VĐV tham gia giải tranh tài ở 4 cự ly gồm: 5 km nam/nữ, 10 km nam/nữ, 21 km nam/nữ và 42 km nam/nữ. Riêng ở nội dung 21 km nam/nữ và 42 km nam/nữ sẽ trao giải cá nhân theo 3 lứa tuổi, từ 16 đến 34 tuổi, từ 35 đến 44 tuổi và trên 45 tuổi. Trong đó, cự ly 5km chỉ dành cho VĐV chuyên nghiệp.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng nhờ có sự vào cuộc tích cực của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các sở ngành và huyện Côn Đảo đã thực hiện các phần việc nhanh chóng, đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch. “Tôi hy vọng, sau giải, trong thời gian tới, Côn Đảo có thể tiếp nhận các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn, cũng như có thể tiếp nhận một lượng khách lớn hơn” , ông Sơn nói.

Thời điểm này, công tác trang trí, khánh tiết, quảng bá cho giải Marathon 2022 cũng đã hoàn tất. Hàng ngàn tấm băng rôn mang chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại” đã được Ban Tổ chức treo trên khắp các trục đường chính của huyện Côn Đảo. Đặc biệt, hơn 1.700 lá cờ Tổ quốc đã được cắm dọc các tuyến đường chạy, khiến cho cung chạy của giải Tiền Phong Marathon 2022 thêm đẹp và ý nghĩa trên mảnh đất Côn Đảo anh hùng.

Cung đường chạy qua Hồ Quang Trung.

Để chuẩn bị cho giải đấu, các đoàn vận động viên tham dự giải đã có mặt tại Côn Đảo từ rất sớm để tập luyện, làm quen với khí hậu và đường đua. Hầu hết các VĐV đều ấn tượng với cung đường chạy của Côn Đảo, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc trong lịch sử đấu tranh và giải phóng đất nước.

Theo bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, để đảm bảo phối hợp tổ chức thành công giải đấu mang tầm quốc gia, huyện Côn Đảo đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện huy động 110 cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; huy động gần 1.000 tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị hỗ trợ giải đấu; bố trí 39 điểm dừng chân để tiếp nước, hỗ trợ y tế trên tất cả các cung đường chạy.

Các VĐV nhận đồ thi đấu.

Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là một trong những giải thể thao thành tích cao lâu đời của Việt Nam. Qua 62 năm, Giải đấu đã được tổ chức tại rất nhiều địa phương ở khắp các vùng miền trên cả nước. Giải là nơi phát hiện, đào tạo nên những vận động viên tên tuổi, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Lần thứ 63, Côn Đảo được lựa chọn để tổ chức giải Marathon và cự ly dài. Giải năm nay không chỉ là một hoạt động thi đấu thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Côn Đảo đẹp tươi, thân thiện, mến khách đến với du khách gần xa.

Bài, ảnh: Mạnh Cường