Các giải đấu thể thao thành tích cao trở lại hứng khởi, an toàn

Sau khoảng thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm này, ngành VH-TT tỉnh đang khởi động lại việc tổ chức các giải đấu thể thao thành tích cao dựa trên các quy định về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Các trọng tài, VĐV tham dự các giải thể thao thành tích cao đều được khuyến cáo đeo khẩu trang trong quá trình thi đấu, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nhiều sự kiện thể thao được tổ chức trở lại

Từ ngày 3-6/3 vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TD-TT tỉnh, Sở VH-TT tổ chức giải Bi sắt tỉnh BR-VT mở rộng năm 2022. Đây là một trong những giải đấu thể thao thành tích cao đầu tiên được tổ chức trở lại sau khoảng thời gian gián đoạn do dịch COVID-19.

Sự kiện này thu hút gần 200VĐV đến từ 23 đơn vị, trong đó, có nhiều đoàn đến từ các tỉnh, thành phố có phong trào bi sắt mạnh trong cả nước như Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An… VĐV Thạch Thị Hồng Thảo (Đoàn bi sắt tỉnh Trà Vinh) cho biết, sau nhiều tháng mình mới có cơ hội tham dự một giải đấu có quy mô lớn như Giải Bi sắt tỉnh BR-VT mở rộng. Hồng Thảo chia sẻ: “Tôi rất vui, hứng khởi bởi được đối đầu với các đối thủ “nặng ký” chính là dịp để giao lưu, cọ sát và nâng cao trình độ cho bản thân”.

Còn theo ông Lê Minh Hùng, HLV Đội tuyển Bi sắt tỉnh BR-VT, vài tháng qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các VĐV của đội đã cố gắng khắc phục để duy trì tập luyện theo đúng giáo án đề ra. Ông Hùng cho biết: “Tuy nhiên, việc không được thi đấu khiến các VĐV khó giữ vững được phong độ. Do đó, giải Bi sắt tỉnh mở rộng được tổ chức giống như “cơn mưa rào” sau khoảng thời gian khó khăn, giúp các VĐV trong và ngoài tỉnh có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quan trọng sắp tới, nhất là Đại hội TDTT Quốc gia được tổ chức vào cuối năm nay”.

Trước đó, Sở VH-TT cũng đã tổ chức thành công một số sự kiện thể thao thành tích cao khác như Giải Cờ tướng trẻ tỉnh tại Nhà Văn hóa huyện Long Điền.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19

Như vậy, các sự kiện thể thao thành tích cao của tỉnh đã được tổ chức trở lại sau khoảng thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này thực sự cần thiết, không chỉ giúp các VĐV trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nhất để đạt được thành tích cao khi tranh tài tại các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế, mà còn góp phần phát triển phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tuy nhiên, ngành VH-TT tỉnh cho biết, khi tổ chức các giải đấu nay, mục tiêu cao nhất vẫn là bảo đảm an toàn, không để dịch COVID-19 lây lan. Ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TD-TT tỉnh cho biết, các giải đấu được tổ chức trở lại đều có phương án, kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể. Ở các địa điểm thi đấu, Ban tổ chức cũng bố trí máy kiểm tra thân nhiệt, máy rửa tay tự động để các VĐV, khán giả sử dụng trong thời gian các giải đấu diễn ra. Cùng với đó, các giải đấu đều có nhân viên y tế túc trực để kịp thời xử lý nếu có người có triệu chứng hoặc có yếu tố dịch tễ. Khi dự giải, các VĐV được sắp xếp ở khu riêng và đều được quán triệt phải tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Do đặc thù của thể thao thành tích cao nên VĐV không thể lúc nào cũng mang khẩu trang, vì vậy, Ban Tổ chức đã dựa trên đặc thù từng bộ môn cụ thể để có quy định về phòng, chống dịch phù hợp.

“Đối với một số giải đấu có các Đoàn VĐV đến từ các địa phương khác như giải bi sắt vừa qua, chúng tôi cũng có các quy định yêu cầu các thành viên trong Đoàn có giấy xét nghiệm hoặc test nhanh âm tính trước khi dự giải. Đồng thời, Ban tổ chức cũng quan tâm đặc biệt hơn và thường xuyên kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm các yếu tố dịch tễ đối với các VĐV này”.

PHÚ XUÂN