Nơi viết tiếp "giấc mơ bóng đá" cho thiếu nhi

CLB bóng đá cộng đồng Bình An quy tụ hơn 80 em thiếu nhi để cùng nhau đi đến một giấc mơ “trở thành những cầu thủ bóng đá”.

CLB bóng đá cộng đồng Bình An quy tụ hơn 80 em thiếu nhi từ 6-14 tuổi tham gia.

Bình an trên sân bóng

7 giờ sáng thứ Bảy, sân vận động Thành Nam (số 2, đường Ngô Đức Kế, TP. Vũng Tàu) đã rộn rã tiếng cười nói của các em thiếu nhi, tiếng hô vang của các HLV trong bài tập khởi động đầu giờ. 7 giờ 30 phút trời đã bắt đầu nắng gắt, nhưng những chú bé nhỏ nhắn trong bộ đồng phục màu xanh lá chuối vẫn chạy thoăn thoắt trên sân.

Đã 4 năm qua, cuối tuần nào Nguyễn Trung Kiên (8 tuổi, nhà ở đường Tống Duy Tân, phường 9, TP. Vũng Tàu) cũng thức dậy từ sớm, ăn uống nhẹ nhàng rồi được bố, mẹ chở ra sân bóng để tập luyện. Tham gia CLB từ khi mới 4 tuổi đến nay, Kiên đã là một “cầu thủ” giỏi của CLB bóng đá cộng đồng Bình An (sau đây gọi tắt là CLB Bình An), có thể chơi ở nhiều vị trí trên sân.

Theo em Nguyễn Trung Kiên, bạn nhỏ ai mà chẳng thích “ngủ nướng” nhưng vì mê bóng đá nên thứ Bảy, Chủ nhật nào em cũng tranh thủ dậy sớm để đến CLB. “Tham gia CLB vui lắm vì em được chơi môn thể thao mà mình đam mê, được các HLV hướng dẫn những bài tập nâng cao, được giao lưu với các đội bóng khác và được đi làm từ thiện nữa”, Kiên kể.

Sau những bài tập khởi động sôi động và hứng khởi, các thành viên trong CLB nhanh chóng chia theo nhóm tham gia các trò chơi, dẫn bóng khéo léo qua chướng ngại vật và chia đội để thi đấu. Nhìn bóng dáng các em nhỏ nhắn chạy nhanh như sóc trên sân cỏ, tiếng cổ vũ, tiếng động viên của các bạn trong nhóm cứ thế vang lên làm cho không khí buổi tập luyện thêm náo nhiệt.

2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Em Nguyễn Hoàn Đăng Khoa (7 tuổi, học sinh lớp 1 tường Tiểu học Lê Lợi) dạt về một góc sân tìm bóng mát để ngồi nghỉ. Khoa kể: “Con mê bóng đá lắm. Ở nhà con đá với các bạn trong xóm hoài. Nhưng tham gia CLB được các thầy hướng dẫn tận tình, đúng kỹ thuật, con ngày càng đá tốt hơn. Con mong ước sau này trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Phía ngoài sân, anh Nguyễn Cao Thái (2/8, Ngư Nghiệp, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) ngồi dõi theo từng đường đi bóng của cậu con trai Bảo Thiên (7 tuổi) trên sân cỏ. Anh Thái cho biết, con trai đam mê bóng đá từ nhỏ. Bé thích xem bóng đá. Khi biết có CLB Bình An, anh đăng ký cho bé tham gia để thỏa sức đam mê. “Sau 3 tháng tập luyện tại CLB, Bảo Thiên đã nhanh chóng tiếp cận được môn bóng đá một cách bài bản, thể lực được nâng lên, nhờ đó tinh thần thoải mái nên việc học tập của con tốt hơn”, anh Thái nói.

Các em rèn luyện kỹ năng dẫn bóng khéo léo trong một buổi tập.

Và giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp

Từ một người đam mê bóng đá, cầu thủ bóng đá hệ phong trào nhiều năm trước, anh Trần Văn Bình (sinh năm 1986) đã ấm ủ dự định tập hợp các em thiếu nhi đam mê bóng đá để tổ chức đào tạo một cách bài bản, để các em thỏa niềm đam mê, rèn luyện thể lực sau đó là có điều kiện tham gia các giải đấu, giao lưu với các đội bóng… Khi có cơ hội sẽ phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Năm 2017, CLB Bình An chính thức được thành lập, tập hợp các em thiếu nhi từ 6-14 tuổi. “Lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm chuyên môn huấn luyện nên thời gian đầu mới thành lập, CLB chỉ có khoảng 15 em, chủ yếu là con em của bạn bè, đồng nghiệp thân quen gửi đến và duy trì tập tại sân bóng Paradise”, anh Bình nói.

Năm 2019, anh Bình may mắn được một người thầy hỗ trợ để đi học bằng C (bằng HLV chuyên nghiệp) của Liên đoàn bóng đá châu Á. 1 năm sau trở về, với kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, anh Bình đã nhanh chóng thúc đẩy CLB phát triển. Theo đó, để tất cả các em tham gia CLB đều tập luyện đạt hiệu quả, anh Bình mời thêm 2 HLV chuyên nghiệp nữa cùng về hướng dẫn và có 1 giáo viên phụ trách y tế, chăm sóc việc nước nôi, quần áo… cho các em. Việc tổ chức dạy và sinh hoạt một cách bài bản, chuyên nghiệp, nên CLB Bình An ngày càng được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con em mình tham gia. Đến nay, CLB có 80 em chia làm 2 lớp: lớp từ 6-9 tuổi và lớp từ 10-14 tuổi sinh hoạt vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại sân bóng đá Thành Nam.

Khó khăn của CLB chính là các em có nhiều lứa tuổi khác nhau, trình độ cũng không đồng đều… Do đó, các thầy trong đội bóng phải thiết kế các bài tập sao cho phù hợp với lứa tuổi và trình độ để phát huy được sở trường của từng em. Tham gia CLB các em được phân cấp để tập luyện, tập cơ bản trước như: dẫn bóng, chuyền bóng bằng lòng bàn chân; những động tác tập vận động khéo léo: đỡ bóng, kiểm soát bóng… Khi đã thành thạo, các em được tập nâng cao với các bài tập nhóm, di chuyển, sút bóng, phối hợp và chia đội để thi đấu. Đặc biệt, các em thường xuyên được giao lưu với các đội bóng cùng trang lứa tại TP. Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An…

Năm 2020, nhiều thành viên của CLB Bình An được gia nhập đội tuyển U11 TP. Vũng Tàu tham dự giải bóng đá BRT và giành chức vô địch. Thành tích sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Giấc mơ bóng đá ngày càng chuyên nghiệp hơn vẫn còn trong trái tim những cầu thủ nhí của CLB Bình An.

Bài, ảnh: QUANG VŨ