Tuyển Việt Nam nối dài thăng hoa?

Indonesia đang có những sự thay đổi và tiến bộ dưới tài cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae Yong. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần hết sức cảnh giác trước đối thủ này. Nếu đánh bại Indonesia thì đội tuyển Việt Nam sẽ cầm chắc tấm vé chơi bán kết AFF Cup 2021 sớm trước 1 vòng đấu.

Đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trong trận đấu với Malaysia.

Sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang bằng điểm với Indonesia, nhưng tạm đứng thứ 2 do kém về chỉ số phụ. Tại AFF Cup 2021, mặc dù ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội sau đó mới đến hiệu số để xếp hạng, nhưng do đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu với Indonesia nên tạm thời chúng ta đứng thứ 2 bảng B vì thua thiệt thống kê hiệu số bàn thắng +5 so với +6 của đối thủ.

Sau 2 trận gặp Lào và Malaysia, tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ ghi bàn và cũng có 4 cầu thủ kiến tạo (Hồng Duy, Tấn Tài, Quang Hải, Tuấn Anh). Và đừng ngạc nhiên nếu ở những trận sắp tới chúng ta thấy những Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Thành Chung… trong danh sách ghi bàn.

Ông Park đã và vẫn đang tạo nên một đội tuyển Việt Nam “thống nhất trong đa dạng”. Cả đội là một khối thống nhất, gắn kết và ở đó rất nhiều cá nhân có thể tỏa sáng thay vì chỉ 1-2 người tạo khác biệt cho cuộc chơi.

Linh hoạt về chiến thuật (tấn công và phản công) và đa dạng về các phương án giải quyết trận đấu là cách tuyển Việt Nam phô bày sức mạnh của mình sau chỉ 2 trận ở vòng bảng AFF Cup năm nay.

Đấy là thứ sức mạnh mà các đối thủ của chúng ta dù có “nghiên cứu” cũng không dễ tìm được cách hóa giải. Cái tài của HLV Park Hang Seo là vẫn biến được tuyển Việt Nam thành đội bóng khó lường với các đối thủ từ những con người hầu như quen thuộc.

Với những gì đã thể hiện sau 2 trận thắng Campuchia (4-2), Lào (5-1), Indonesia được dự báo sẽ gây nhiều khó khăn cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Indonesia sở hữu lối chơi đầy mạnh mẽ và giàu tốc độ. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Shin Tae Yong cho thấy khả năng tấn công đa dạng với nhiều mảng miếng sắc nét. Một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất của Indonesia ở thời điểm hiện tại là tiền vệ Evan Dimas. Dù không có lợi thế về mặt thể hình và thể lực nhưng bù lại Evan Dimas sở hữu kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Không quá khi nói rằng, Evan Dimas là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ Vạn đảo.

Evan Dimas đang có phong độ khá tốt. Anh không chỉ có những pha kiến tạo cho các đồng đội lập công mà đội trưởng Indonesia còn liên tiếp lập công ở những trận cầu gần đây. Cụ thể, sau khi ghi 1 bàn trong trận thắng 4-2 của Indonesia trước Campuchia, Dimas đóng góp 1 bàn thắng giúp Indonesia đè bẹp Lào với tỷ số 5-1. Ở thời điểm hiện tại, Evan Dimas chính là tuyển thủ duy nhất của Indonesia ghi bàn ở 2 trận liên tiếp tại AFF Cup 2021.

HLV Shin Tae Yong từng đánh giá rất cao vai trò của Evan Dimas: “Dimas là đội trưởng của Tuyển Indonesia và cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn ở cấp độ quốc tế. Tôi tin rằng Dimas sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội bóng. Những cầu thủ như Dimas phải dẫn dắt các đồng đội để đạt được các mục tiêu trong tương lai”.

Evan Dimas là cái tên không hề xa lạ với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dimas từng cùng đội tuyển Indonesia giành vị trí á quân ở AFF Cup 2016. Trước đó, cầu thủ này còn giành chức vô địch ở giải U19 Đông Nam Á 2013 với U19 Indonesia.

Gần đây nhất, ở SEA Games 30, Evan Dimas góp mặt ở trận chung kết khi đối đầu với U22 Việt Nam. Đáng tiếc cầu thủ này phải bất đắc dĩ rời sân từ sớm sau pha tranh chấp với Văn Hậu. Sự thiếu vắng Evan Dimas được xem là một trong những nguyên nhân khiến U22 Indonesia thất bại trước U22 Việt Nam.

MẠNH ĐỨC