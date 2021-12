Bóng đá Việt Nam có ngại Thái Lan?

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021 Lượt đi: * 19h30, ngày 22/12: Singapore vs Indonesia * 19h30, ngày 23/12: Việt Nam vs Thái Lan Lượt về: * 19h30, ngày 25/12: Indonesia vs Singapore * 19h30, ngày 26/12: Thái Lan vs Việt Nam