Tottenham - Từ đỉnh cao đến vực sâu

Quyết định sa thải Nuno Santo là hậu quả tất yếu cho 2 tháng thi đấu tệ hại của Tottenham. Nhìn rộng hơn, đội bóng Bắc London đã rơi tự do từ đỉnh cao 2019 qua 3 đời HLV khác nhau vì những sai lầm mang tính hệ thống.

Việc sa thải Nuno Santo chỉ sau gần 4 tháng cầm quân cho thấy sự lạc lối về chiến lược của Tottenham.

Quá trình suy thoái đã được cảnh báo

Lời cảnh báo về Tottenham thực chất đã xuất hiện từ cách đây 5 năm, khi HLV Mauricio Pochettino lúc ấy đã đăng đàn công khai về nhu cầu cần làm mới đội ngũ để duy trì động lực cho các cầu thủ.

Rốt cuộc, Chủ tịch Daniel Levy mặc kệ những cảnh báo ấy. Ông quá tin vào tài cầm quân của Pochettino. Không sai, vị HLV người Argentina khi ấy đang thành công với thứ bóng đá giàu năng lượng đậm chất cống hiến bậc nhất châu Âu. Harry Kane ban đầu chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công Tottenham lập tức lột xác trở thành tiền đạo hàng đầu bóng đá Anh.

Quan trọng hơn cả, vị chủ tịch 59 tuổi này quá tự tin vào một Tottenham lên đời thành ông lớn với chi phí thấp nhất. Không thậm xưng chút nào, bởi kể từ khi Pochettino được bổ nhiệm ở Bắc London năm 2014, số tiền thực chi của Tottenham trên thị trường chuyển nhượng chỉ vỏn vẹn 24 triệu bảng. Con số này hoàn toàn chỉ là muối bỏ bể so với những gì phần còn lại của Big Six đã chi, lần lượt là Manchester City chi tới 518 triệu bảng, Manchester United chi 466 triệu bảng, Arsenal 225 triệu bảng, Chelsea 200 triệu bảng và Liverpool 183 triệu bảng. Tottenham không chỉ tạo danh tiếng là đội bóng có quỹ lương thấp nhất nhóm Big Six, mà còn tự tin tạo ra hiện tượng đặc biệt: Đội bóng đầu tiên trong một mùa giải nói không với các thương vụ chuyển nhượng ở mùa 2018-2019. Kết quả thu được là một vị trí trong top 4 cùng tấm vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Chủ tịch Levy quá say men chiến thắng mà không hề để ý rằng chính trận chung kết ở sân Wanda Metropolitano là điểm kết thúc cho một chu kỳ chiến thắng mà Pochettino cùng các cầu thủ Tottenham đã đi tới giới hạn cuối cùng. Khi những phép màu của vị HLV người Argentina hết tác dụng, tác hại của một Tottenham keo kiệt và không chịu chú ý đến nhu cầu làm mới đội ngũ mới nhìn thấy rõ ràng đến bây giờ.

Daniel Levy cũng không giấu giếm ý muốn biến Tottenham thành một thế lực hàng đầu nước Anh đủ để tự tin không cần phải bán đi những ngôi sao sáng giá nhất. Đó là lý do vì sao ông tạo ra thương hiệu của một nhà đàm phán cứng rắn bậc nhất xứ sương mù. Bất cứ đội bóng nào muốn mua cầu thủ từ Tottenham đều phải cảm thấy nhăn mặt. Những ngôi sao như Dele Alli hay Harry Kane không đi đâu cả chỉ vì ý chí muốn giữ thể diện và giá trị Tottenham của người đàn ông 59 tuổi này.

Những sai lầm nối tiếp nhau

Tệ hại thay, sau khi sa thải HLV Pochettino (một cách bất đắc dĩ vì phong độ quá bết bát), Tottenham hoàn toàn không có một phương hướng rõ ràng trong việc lựa chọn HLV kế nhiệm. Người thay thế chiến lược gia người Argentina là Jose Mourinho, mẫu HLV sặc mùi thực dụng, coi chiến thắng là tất cả. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ gắn bó với Bắc London vỏn vẹn 17 tháng, nhưng Chủ tịch Levy lại phạm thêm một sai lầm nữa về thời điểm sa thải Mourinho. Ông chọn đúng thời điểm 1 tuần trước trận chung kết Cúp Liên đoàn mùa trước để trảm chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, Tottenham vẽ ra một danh sách rất dài những phương án mới trên băng ghế chỉ đạo, từ Julian Nagelsmann, Erik ten Hag, Brendan Rodgers, Antonio Conte cho đến cả người cũ Mauricio Pochettino. Rốt cuộc, họ lại chọn phương án ít tiếng tăm nhất, Nuno Esperito Santo. Tottenham thậm chí phải mất 2 tháng mới chốt hạ xong người kế nhiệm Mourinho. Thách thức bủa vây HLV Santo khi ông phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, từ việc làm quen với ê kíp mới bao gồm Giám đốc Thể thao Fabio Paratici cho đến bài toán liên quan đến chuyện đi ở của Harry Kane. Những gì diễn ra trong gần 4 tháng ngắn ngủi của HLV Santo ở Tottenham, chúng ta đều đã biết.

Kane và các đồng đội giờ sẽ chào đón vị HLV thứ 3 của Tottenham chỉ trong vòng 2 năm. Liệu Chủ tịch Levy đã sẵn sàng cho hình hài Tottenham dưới triều đại Antonio Conte? Hay quyết định bổ nhiệm ấy chỉ đơn giản là làm dịu đi những tiếng giận dữ, lời yêu cầu ông từ chức ngày càng rộ lên trên các khán đài sân Tottenham? Chỉ biết rằng trong hành trình xuống dốc của Tottenham hơn 2 năm qua, Chủ tịch Levy chắc chắn không thể vô can.

ĐỨC HÙNG