TỔNG HỢP VÒNG 10 NGOẠI HẠNG ANH 2021/22: Solskjaer tạm thoát hiểm, Chelsea vững ngôi số 1

Ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2021/22, HLV Ole Gunnar Solskjaer tạm gỡ bỏ áp lực khi Man United giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Tottenham. Trong khi đó, Chelsea dù mất 2 tiền đạo là Romelu Lukaku và Timo Werner vẫn giành thắng lợi trước Newcastle để giữ vững vị trí số 1.

Brighton đã có trận hòa 2-2 đầy ấn tượng trước Liverpool.

Man City và Liverpool vấp ngã, Chelsea thừa cơ bứt lên

Chelsea bước vào vòng 10 khi tiếp tục không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Romelu Lukaku và Timo Werner vì chấn thương. Đây là trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, Chelsea thi đấu không có trung phong thực thụ. Nhưng dù thế, họ vẫn biết cách để giải quyết những Norwich (thắng 7-0), Southampton (thắng bằng loạt sút luân lưu ở cúp Liên đoàn) và mới nhất là Newcastle. “Gã nhà giàu mới nổi” thực tế đã có 60 phút kiên cường trước Chelsea nhưng 2 khoảnh khắc tuyệt vời của hậu vệ Reece James và bàn thắng trên chấm 11m của Jorginho đã giúp đội bóng của Tuchel ra về với 3 điểm cùng sự vững chắc ở ngôi đầu bảng.

So với Chelsea, Liverpool - đối thủ đứng ngay sau đội bóng thành London đã có vòng đấu thực sự thất vọng. Ở vòng 9, Liverpool đại thắng Man United thì sang tới vòng nay, tưởng như niềm vui đó sẽ được nối dài khi đối thủ chỉ là Brighton. Liverpool thậm chí còn dẫn trước 2-0 nhờ công Jordan Henderson và Sadio Mane. Đáng tiếc sự chủ quan và sai lầm trong hệ thống phòng thủ đã khiến đội chủ sân Anfield đánh rơi chiến thắng. Liverpool lúc này đang bị Chelsea bỏ xa đúng 3 điểm trên BXH còn Brighton hiên ngang đứng thứ 7.

Tại Etihad, mọi thứ còn tồi tệ hơn với Man City khi để cho Crystal Palace dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Trước giờ nghỉ, Man City còn mất người khi Laporte bị truất quyền thi đấu. Sang tới hiệp 2, Man xanh đã ghi được bàn vào lưới Palace nhưng VAR đã từ chối. Chung cuộc, Man City để thua 0-2 trước đội bóng của Vieira và dù vẫn giữ vị trí thứ 3 trên BXH nhưng đã bị Chelsea bỏ xa 5 điểm trên BXH.

Solskjaer "đẩy" áp lực về phía Nuno

Trước vòng 10, áp lực đang đè nặng lên HLV Solskjaer sau thất bại thảm hại 0-5 trước Liverpool tại vòng 9. Do có sự đảm bảo và can thiệp của Sir Alex Ferguson, Phó chủ tịch Ed Woodward và GĐĐH Richard Arnold nên Solskjaer vẫn được tại vị. Một số nguồn tin cho rằng Solskjaer sẽ có 3 trận để cứu ghế, bắt đầu từ trận gặp Tottenham và sau đó là các màn so tài với Atalanta và Man City. Đối mặt với sức ép khủng khiếp, Solskjaer và Man United đã có sự thay đổi khi chuyển sơ đồ từ 4-2-3-1 sang 3-5-2.

Việc Man United thi đấu khác mọi khi bao gồm sự xuất hiện của Cavani đá cặp với Ronaldo trên hàng công đã tạo nên kết quả bất ngờ đáng thú vị cho đội khách khi có được chiến thắng 3-0. Solskjaer đã vượt qua được cửa ải đầu tiên. Tuy nhiên, sẽ là quá sớm nếu nhận định 3-4-1-2 sẽ là công thức chiến thắng mới của ông thầy người Na Uy. Nhưng ít ra chiến thắng này giúp Solskjaer có thêm sự tự tin và áp lực giảm bớt và nó chuyển từ Old Trafford sang Tottenham khi Santo bây giờ mới là người ở vị trí nguy hiểm.

Việc Tottenham thi đấu không tốt ở 2 mặt trận Ngoại hạng Anh và Europa Conference League 2021/22 khiến cho chủ tịch Levy không thể vui. Theo như chuyên gia săn tin chuyển nhượng người Italia Nicolo Schira, Santo chỉ còn 2 trận để giữ ghế khi Tottenham sẽ lần lượt gặp Viteese và Everton. Nhưng nếu Tottenham tiếp tục thua Viteese (lượt đi thất bại 0-1 trên đất Hà Lan), Santo hoàn toàn có thể bị sa thải ngay lập tức.

Salah dẫn đầu vua phá lưới

Ở vòng đấu này, Mohamed Salah chỉ đóng góp 1 kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Liverpool trước Brighton. Do vậy, Salah vẫn chưa nâng cao thành tích đang có (10 bàn). Dù vậy, khoảng cách giữa anh với người xếp thứ 2 Jamie Vardy (Leiceter) vẫn là 3 bàn.

Đứng tiếp theo là bộ đôi cùng có 6 bàn Michail Antonio (West Ham) và Sadio Mane (Liverpool). Trong khi đó, những cầu thủ được dự đoán có thể đua tranh giải Vua phá lưới như Cristiano Ronaldo (Man United), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Son Heung-min (Tottenham) đều mới chỉ có 4 bàn.

DUY HỒNG