Đâu là hậu vệ cánh hay nhất Ngoại hạng Anh?

Từ một vị trí không được coi trọng của bóng đá Anh, các hậu vệ đang dần trở thành điểm then chốt của mọi đội bóng, với điển hình là Recce James, Ben Chilwell, Trent Alexander-Arnold và Joao Cancelo.

Chelsea đang sống nhờ đôi cánh Chilwell và James.

Vòng 12 Ngoại hạng Anh đương kim vô địch Manchester City bế tắc trong việc phá thế phòng ngự của Everton cho đến khi Cancelo thực hiện pha vẩy má có thể là đường kiến tạo xuất sắc nhất năm cho Raheem Sterling mở tỷ số. Đấy đã là pha “dọn cỗ” thứ 6 của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong mùa này trên mọi đấu trường, thông số biến anh thành một trong những nhân tố trụ cột của Pep Guardiola.

Chưa đây 24h trước đó, Alexander-Arnold cũng mở ra cơ hội cho Sadio Mane xé lưới Arsenal. Cuối trận, hậu vệ người Anh còn kiến tạo thêm một lần nữa cho Takumi Minamino ấn định chiến thắng 4-0. Trong buổi phỏng vấn, Trent tiết lộ mình đặt mục tiêu đạt 20 kiến tạo trong mùa này.

Trong khi đó, Chelsea cũng đang sống dựa vào đôi cánh James và Chilwell. Đây không phải một câu nói ước lệ mà sự thật thực sự là vậy. Cùng với nhau, tính đến vòng 12 Ngoại hạng Anh cặp đôi này đã ghi 8 bàn và góp 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. Vượt cả Lukaku, James mới đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở Chelsea.

Hậu vệ cánh không còn chỉ là một bộ phận của hàng phòng ngự mà vào lúc này, đóng vai trò như vị trí kiến tạo lối chơi, đặc biệt ở những đội bóng lớn. Vậy chúng ta hãy thử so sánh xem với 4 cái tên vừa nêu ở trên, ai là hậu vệ cánh xuất sắc nhất?

Tấn công

Cancelo có bộ kỹ năng tuyệt vời nhưng dù thi đấu số trận nhiều hơn 3 đối thủ tại Ngoại hạng Anh, anh vẫn chưa ghi 1 bàn nào. James thể hiện sự vượt trội với 4 bàn ở giải quốc nội, theo sau là Chilwell với 3 bàn.

Với thống kê số phút trên mỗi bàn thắng, James đang đứng thứ 2 tại Chelsea chỉ sau Pulisic, và đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh. Chilwell cũng đang có số bàn thắng tương đương với 2 siêu sao tấn công Lukaku và Mason Mount. Chính vì thế, HLV Tuchel chắc chắn đứng ngồi không yên trước nguy cơ có thể mất cựu hậu vệ Leicester hết mùa này sau chấn thương gặp phải ở cúp châu Âu.

Bàn thắng duy nhất Alexander-Arnold ghi được ở giải quốc nội mùa này là cú sút phạt đẹp mắt vào lưới West Ham. Nhưng nói về khả năng tận dụng bóng sống, Alexander-Arnold thua xa James.

Không ngạc nhiên là để có số bàn thắng trong mơ đó, James phải sở hữu tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng là 33%, với độ chính xác trong những cú sút là 83%. Với những cơ hội mười mươi, khả năng tận dụng của James là hoàn hảo, 100%. Đáng chú ý, số bàn thắng kỳ vọng của James chỉ là 1,1 - tức là cầu thủ này đang làm tốt hơn nhiều so với số cơ hội mà anh thật sự có được.

Chilwell cũng chỉ có 0,85 bàn thắng kỳ vọng, nhưng thực tế ghi tới 3 bàn. Xét về khả năng chuyển hóa, cặp đôi của Chelsea rõ ràng là những siêu sao. Đặc biệt là khi so với sự phung phí của Cancelo. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của Cancelo là 1,68 nhưng rốt cuộc lại không ghi được bàn nào.

Nói về xuyên phá, Cancelo vượt trội với 28 lần đi bóng thành công, hơn gấp đôi so với phần còn lại. Tuy nhiên, đấy là vì lối chơi của Manchester City cổ xúy Cancelo được đi bóng, với tỷ lệ thành công thực tế của anh chỉ là 50%. James mới đi bóng thành công 12 lần nhưng tỷ lệ thành công lại lên tới 75%.

Alexander-Arnold rõ ràng không phải mẫu hậu vệ biết qua người khi tỷ lệ thành công rơi ở mức 28,57%. Tuy nhiên, điểm mạnh của cầu thủ thuộc biên chế Liverpool là tầm nhìn để đánh hơi cơ hội. Alexander-Arnold đã tạo ra 34 cơ hội, trong đó chia đều cho cả bóng sống và bóng chết. Rất hiếm cầu thủ nào có đôi chân ngoan và đều như thế.

Số cơ hội lớn mà Alexander-Arnold tạo ra vì thế cũng nhiều nhất với 8 lần, hệ quả là số kiến tạo của anh cũng nhiều nhất là 6 lần.

Phòng ngự

Cancelo tấn công không tốt hơn so với những đối thủ nhưng bù lại, sự toàn năng của anh thể hiện ở mặt phòng ngự. Cancelo có số lần tranh chấp tay đôi thắng (63) nhiều gần gấp đôi so với phần còn lại. James có tỷ lệ thắng tranh chấp cao nhất trong số 4 người nhưng thực tế là Cancelo phải tham gia vào số tình huống nhiều hơn gấp đôi James (130 so với 55).

Cancelo xứng danh “chiến thần” phòng ngự với những thông số khác cũng đứng đầu là số lần thu hồi bóng, số lần không chiến cũng như thắng không chiến, tắc bóng, cắt bóng.

Rõ ràng, trong lối chơi của Manchester City, Cancelo bị đặt vào nhiều tình huống nan giản hơn. Nhưng nếu nói về sự tỉnh táo thì James không hề thua kém.

James tắc bóng ít hơn nhưng tỷ lệ tắc bóng thành công lên tới 90,91%. Cùng với đó, James không phạm lỗi nhiều như Cancelo hay Chilwell, và chỉ kém hơn Alexander-Arnold - một cầu thủ rất ngại va chạm.

Nhìn chung, Reece James xứng danh là hậu vệ toàn năng nhất Ngoại hạng Anh thời điểm này, khi không những tấn công hiệu quả mà phòng ngự cũng vô cùng bền bỉ. Trong thời điểm mà Chilwell chấn thương, giá trị của James sẽ càng có cơ hội thể hiện.

HÀ TRANG