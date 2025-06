Duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch đậu mùa khỉ

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với dịch đậu mùa khỉ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân.

Dù ghi nhận một số quốc gia đã cải thiện năng lực ứng phó, Ủy ban vẫn khuyến nghị Tổng Giám đốc WHO duy trì tình trạng PHEIC, do số ca mắc tiếp tục tăng, đặc biệt là tại khu vực Tây Phi, và khả năng chuỗi lây truyền chưa được phát hiện tại một số quốc gia ngoài châu Phi. Tổng Giám đốc WHO đã nhất trí với đánh giá của Ủy ban Khẩn cấp rằng đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay vẫn đủ mức độ nghiêm trọng để được coi là một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, đồng thời ban hành bố khuyến nghị tạm thời sửa đổi để các quốc gia thành viên áp dụng từ nay đến ngày 20/8/2025.

Các khuyến nghị tập trung vào 7 nhóm hành động chính: điều phối ứng phó khẩn cấp; giám sát phối hợp; chăm sóc y tế an toàn và có thể mở rộng; quản lý đi lại quốc tế; tiêm phòng có mục tiêu; bảo vệ cộng đồng; và tăng cường tài chính, quản trị và nghiên cứu.

WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, mở rộng xét nghiệm và năng lực giải trình tự gene để phát hiện các chủng virus mới; cung cấp hỗ trợ lâm sàng và tâm lý cho bệnh nhân, đặc biệt là nhóm dễ tổn thương như trẻ em, phụ nữ mang thai và người nhiễm HIV; triển khai tiêm chủng có trọng điểm tại các địa bàn có ca bệnh; đồng thời tránh áp đặt các hạn chế đi lại không cần thiết.

WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền thông rủi ro, chống kỳ thị và huy động cộng đồng tham gia ứng phó dịch bệnh.

HOÀNG THÀNH