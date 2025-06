Anh và Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ kỷ lục

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết nước này vừa trải qua mùa Xuân có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử và là mùa khô hạn nhất trong hơn 50 năm qua.

Người di chuyển trong nắng nóng ở London, Anh.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 9,51 độ C, cao hơn chút ít so với mức kỷ lục trước đó là 9,37 độ C được ghi nhận 1 năm trước.

Tương tự, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cũng cho biết ngày 30/5/2025 là ngày nóng nhất trong tháng 5 từng được ghi nhận tại phần lãnh thổ nằm trên lục địa châu Âu với nhiệt độ trung bình đạt 24,08 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 23,73 độ C được ghi nhận vào ngày 21/5/2022. Ngày 31/5 cũng ghi nhận mức nhiệt trung bình 23,91 độ C và là ngày tháng 5 nóng thứ 2 trong lịch sử kể từ năm 1950.

AEMET cho biết nguyên nhân chính là do khối không khí nóng từ Bắc Phi khiến nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình tháng 5 tới hơn 10 độ C. Tại một số khu vực ở miền Nam vùng Andalusia, nhiệt độ thậm chí vượt ngưỡng 40 độ C.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra đang làm gia tăng tần suất, cường độ và thời gian kéo dài của các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng.

YÊN THỦY