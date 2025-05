Trái Đất tiếp tục nóng lên

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) đã công bố báo cáo, trong đó cảnh báo Trái Đất có nguy cơ sẽ trải qua các mức nhiệt cao hơn nữa trong vài năm tới và có thể đối mặt với các hình thái thời tiết cực đoan nguy hiểm hơn, gây thương vong lớn hơn.

Người dân che dù tránh nắng tại Tokyo, Nhật Bản.

Theo dự báo, từ năm 2025-2029, khoảng 80% khả năng thế giới sẽ phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ hằng năm và thậm chí còn có khả năng cao hơn, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt ngưỡng mục tiêu đưa ra cách đây 10 năm. Báo cáo dựa trên hơn 200 dự báo do 10 trung tâm khoa học toàn cầu thực hiện.

Báo cáo cho biết, lần đầu tiên có khả năng thế giới sẽ chứng kiến nhiệt độ trung bình hằng năm vượt quá mục tiêu đặt ra tại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là hạn chế nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 2 độ C hoặc tốt hơn là 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Báo cáo nêu rõ, có đến 86% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu của 1 trong 5 năm tới sẽ tăng trên mức 1,5 độ C và 70% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong cả giai đoạn 5 năm tới sẽ cao hơn mức này.

Giáo sư Richard Betts thuộc Đại học Exeter, người đứng đầu nghiên cứu về tác động của khí hậu tại Met Office cho biết, với dự báo nhiệt độ trung bình Trái Đất 5 năm tới tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người hơn phải hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt có thể gây tử vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra, thế giới cũng sẽ chứng kiến các vụ cháy rừng nghiêm trọng hơn do bầu khí quyển nóng hơn.

Giám đốc bộ phận khí hậu tại WMO Chris Hewitt cảnh báo, băng ở Bắc Cực, nơi sẽ tiếp tục nóng lên nhanh hơn 3,5 lần so với phần còn lại của thế giới, sẽ tan chảy và khiến mực nước biển dâng nhanh hơn.

THẢO NGUYÊN