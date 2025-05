AU kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Libya

Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Libya sau các cuộc đụng độ đẫm máu ở thủ đô Tripoli hồi giữa tháng này cũng như các cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) Abdulhamid Dbeibah từ chức.

Binh sĩ gác trên đường phố tại Zawiya, Libya.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU (AUPSC) đã lên án tình trạng bạo lực gần đây ở Tripoli, đồng thời kêu gọi “ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn”. AUPSC kêu gọi một tiến trình hòa giải toàn diện do người Libya lãnh đạo và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Libya.

Theo Liên hợp quốc, cuộc giao tranh mới nhất tại quốc gia Bắc Phi đang bị xung đột tàn phá này là cuộc đụng độ giữa một nhóm vũ trang thân GNU có trụ sở tại Tripoli và các phe phái mà GNU tìm cách giải tán, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Mặc dù không có lệnh ngừng bắn chính thức, các cuộc đụng độ cơ bản đã kết thúc vào tuần trước. Bộ Quốc phòng Libya tuần này cho hay các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vẫn “đang diễn ra”.

Cùng ngày, Bộ ngoại giao Ai Cập tuyên bố nước này đã sơ tán 71 công dân từ Libya về nước. Theo thông báo của bộ trên, những công dân này đã đăng ký với đại sứ quán Ai Cập tại Libya để yêu cầu được trở về nhà và được hồi hương trên một máy bay của hãng hàng không quốc gia EgyptAir.

Hoạt động sơ tán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các nhóm vũ trang đối địch ở thành phố Tripoli. Động thái này tuân theo chỉ thị của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân Ai Cập đang sinh sống tại Libya và hỗ trợ những người muốn trở về nước.

Libya rơi vào tình trạng chia rẽ quyền lực với hai chính phủ song song, bao gồm GNU được Liên hợp quốc công nhận đóng tại Tripoli và chính phủ ở miền Đông, nhận được sự hậu thuẫn của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy. Quốc gia Bắc Phi này vẫn bị chia rẽ sâu sắc kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 do NATO hậu thuẫn, dẫn đến việc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Các cuộc đụng độ nổ ra hồi giữa tháng 5/2025 tại Tripoli sau khi một thủ lĩnh phe vũ trang bị Lữ đoàn 444, một nhóm vũ trang thân chính phủ của Thủ tướng Dbeibah, giết chết. Sau đó, Lữ đoàn 444 đã giao tranh với lực lượng Radaa, nhóm vũ trang kiểm soát một số khu vực phía Đông Tripoli và sân bay Tripoli.

Các cuộc giao tranh diễn ra sau khi Thủ tướng Dbeibah công bố một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm giải giáp lực lượng Radaa và giải tán các nhóm vũ trang khác có trụ sở tại Tripoli, nhưng không giải giáp hay giải tán Lữ đoàn 444.

