WHO cắt giảm mạnh nhân sự

Trong bối cảnh thiếu hụt ngân sách do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ nước ngoài, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này sẽ cắt giảm đáng kể nhân sự và phạm vi hoạt động.

Tổng Giám đốc WHO đã nói với các nước thành viên rằng: “Tình trạng thiếu hụt đột ngột nguồn tài trợ cho ngân sách đã khiến WHO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm quy mô hoạt động và cắt giảm số nhân viên của mình”. Ông dẫn số liệu cho thấy quỹ lương của WHO để chi trả cho nhân viên trong giai đoạn từ năm 2026-2027 sẽ thiếu hụt khoảng từ 560-650 triệu USD, tương đương khoảng 25% tổng chi phí nhân sự hiện tại của tổ chức.

Theo Tổng Giám đốc WHO, việc cắt giảm nhân sự dự kiến sẽ giảm số lãnh đạo cấp cao tại trụ sở WHO từ 12 xuống còn 7 người. Số đơn vị chức năng chuyên môn trực thuộc trụ sở chính cũng sẽ giảm hơn một nửa. Các văn phòng khu vực của WHO sẽ bị ảnh hưởng "ở các mức độ khác nhau", trong đó đề cập đến khả năng đóng cửa một số văn phòng đặt tại các quốc gia phát triển.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO sẽ chuyển hướng tập trung vào hỗ trợ các quốc gia giảm phụ thuộc vào viện trợ và tăng cường năng lực tự lực.

XUÂN SANG