Công suất năng lượng tái tạo năm 2024 cao kỷ lục

Theo Báo cáo Đánh giá Điện toàn cầu của nhóm nghiên cứu năng lượng Ember, trong năm 2024, năng lượng tái tạo chiếm mức cao kỷ lục 32% sản lượng điện toàn cầu khi nhu cầu điện nói chung tăng 4% do nắng nóng và sự bùng nổ các trung tâm dữ liệu.

Sự tăng trưởng của sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo (gió, thủy điện và Mặt Trời) trong cơ cấu điện toàn cầu năm 2024 đã vượt mức kỷ lục 30% của năm 2023. Trong tuyên bố kèm theo báo cáo, ông Bruce Douglas, Tổng Giám đốc Điều hành Liên minh Năng lượng tái tạo toàn cầu cho biết, bất chấp những trở ngại về địa chính trị và kinh tế, năng lượng tái tạo đã cung cấp thêm 858 TWh điện trong năm 2024 - nhiều hơn tổng mức tiêu thụ điện hằng năm của Pháp và Vương quốc Anh.

Theo báo cáo, đợt nắng nóng năm 2024 đã làm tăng nhu cầu điện để làm mát, tăng 0,7% hoặc 208 TWh trong tổng sản lượng toàn cầu. Ngoài ra, mức tiêu thụ điện tăng cho trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, xe điện và máy bơm nhiệt đã đóng góp 0,7% vào mức tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu vào năm ngoái.

Báo cáo cũng cho thấy, các nhà máy điện khí đóng góp 22% sản lượng điện toàn cầu, ít thay đổi so với năm 2023. Than vẫn là nguồn sản xuất điện lớn nhất, chiếm 34% thị phần toàn cầu, giảm so với mức 36%. Trong khi đó, điện hạt nhân đóng góp 9%, giảm nhẹ so với mức 9,1% của năm 2023.

XUÂN SANG