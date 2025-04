Châu Âu trải qua tháng 3 nóng nhất lịch sử

Theo báo cáo của Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 3/2025 cao hơn 1,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vượt qua ngưỡng 1,5 độ C - mức tăng nhiệt độ mà các nhà khoa học khí hậu cảnh báo sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu liên tục kéo dài.

Tính từ tháng 7/2023 đến nay, hầu như tất cả các tháng đều có nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,5 độ C, cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu đang diễn ra một cách liên tục và nghiêm trọng. Năm 2023 và 2024 đã trở thành những năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Ở châu Âu, nhiệt độ tháng 3 vừa qua cao hơn 0,26 độ C so với kỷ lục trước đó được ghi nhận trong tháng 3/2014, khiến lục địa này chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan đối lập.

Theo bà Samantha Burgess từ Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu, nhiều khu vực trải qua tháng 3 khô hạn nhất, trong khi một số nơi khác lại có lượng mưa cao nhất trong gần nửa thế kỷ.

Nhiệt độ gia tăng đã gây ra hạn hán và nắng nóng gay gắt, khiến các đợt mưa lớn và lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn. Không khí ấm hơn giữ nhiều hơi ẩm hơn, dẫn đến các cơn mưa lớn và giông bão trở nên dữ dội hơn.

HOÀNG THÀNH