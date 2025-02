Mỹ tuyên bố không điều quân tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, Washington sẽ không điều quân tới Ukraine.

Khi được hỏi liệu lực lượng Mỹ có thể được triển khai tới Ukraine hay không, ông Hegseth trả lời: “Chúng tôi đã nói rất rõ về điều này. Quân đội Mỹ sẽ không hiện diện trên lãnh thổ Ukraine”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng “Ở lục địa châu Âu, châu Âu nên đi đầu trong việc bảo đảm an ninh”. Ông nói thêm: “Thật đáng khích lệ khi thấy các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố “Chúng tôi sẵn sàng can thiệp ở Ukraine và giúp đảm bảo an ninh”. Chúng tôi hoan nghênh điều đó”.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết, Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể gửi bản dự thảo kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh và Pháp tại Ukraine cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27/2. Theo nguồn tin, London và Paris muốn nhận được hỗ trợ quân sự từ Washington nếu lực lượng gìn giữ hòa bình của họ gặp nguy hiểm. Theo kế hoạch này, Pháp và Anh muốn triển khai cả lực lượng lục quân, không quân và hải quân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng, Nga có thái độ tiêu cực đối với ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Theo ông, đây là bước đi dẫn tới leo thang căng thẳng.

TRUNG PHẠM