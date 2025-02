Canada đẩy mạnh trục xuất người nhập cư

Theo dữ liệu được công bố, từ 1/1-19/11/2024, tổng số người bị trục xuất khỏi Canada không bao gồm những người tự nguyện rời đi và những người bị gửi về Mỹ theo một thỏa thuận song phương là 7.300 người, tăng 8,4% so với cả năm 2023 và tăng tới 95% so với năm 2022.

Cảnh sát chặn người di cư vượt biên từ Mỹ vào Canada.

Về lý do trục xuất, khoảng 79% trong số này bị từ chối tị nạn tại Canada, 11% vi phạm quy định lưu trú như quá hạn thị thực và 7% do từng phạm tội ở Canada hoặc nơi khác. Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada cho biết số người bị trục xuất tăng mạnh là do số lượng đơn xin tị nạn đã “tăng đáng kể” từ sau đại dịch COVID-19.

Dự kiến, trong thời gian tới, Canada sẽ tiếp tục trục xuất những người không đủ điều kiện ở lại. Chính phủ nước này cam kết cấp 30,5 triệu CAD (21,3 triệu USD) trong 3 năm tới cho công tác này.

TỊNH LÂM