Báo động tình trạng vi phạm tốc độ giao thông ở Singapore

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật pháp Singapore K. Shanmugam cho biết, kể từ năm 2020, đã có sự gia tăng "rất đáng kể" về số vụ tai nạn giao thông tại Singapore.

Các phương tiện di chuyển trên đường phố Singapore.

Cụ thể, năm 2024 đã xảy ra gần 7.200 vụ tai nạn với 142 trường hợp tử vong, trong khi số vụ tử vong liên quan đến tốc độ tăng gần 44% so với năm 2023, lên 46 vụ. Ông Shanmugam cho biết, số vụ vi phạm tốc độ được phát hiện (192.000 vụ) cũng là mức cao nhất trong thập kỷ qua.

Để tăng cường giáo dục công chúng về an toàn giao thông, Hội đồng An toàn Đường bộ Singapore (SRSC) đang phối hợp với một số bên liên quan để nghiên cứu các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về các thói quen an toàn giao thông.

TỊNH LÂM