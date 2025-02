19 người di cư mất tích trên biển Caribe

Cơ quan Biên giới Quốc gia (Senafront) của Panama cho biết một chiếc thuyền chở 19 người di cư đã bị lật úp ở vùng biển Caribe thuộc Panama do sóng dữ và điều kiện thời tiết xấu.

Vụ lật thuyền xảy ra ở vùng biển Guna Yala, nơi những chiếc thuyền nhỏ có động cơ gắn ngoài thực hiện các chuyến đi đến các cộng đồng ven biển gần đó ở Colombia.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai tìm kiếm những người bị nạn, trong đó có nhiều người Colombia và Venezuela.

Trong những tuần gần đây, các nhóm người di cư đã cố gắng vào Panama từ nước láng giềng Costa Rica để quay về quê hương do những trở ngại ngày càng tăng để nhập cảnh Mỹ. Dòng người di cư bất hợp pháp đến Panama qua khu rừng rậm đầy hiểm nguy Darién, biên giới tự nhiên với Colombia, đã giảm 94% vào tháng 1 vừa qua so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các biện pháp an ninh của Panama và chính sách nhập cư của Mỹ được thắt chặt.

Theo số liệu chính thức, tổng cộng 2.158 người di cư đã đến Darién vào tháng 1/2025, so với con số 34.839 người ghi nhận tháng 1/2024.

HẢI YẾN