Chính phủ Argentina tuyên bố giải tán Cơ quan Tình báo liên bang và cơ quan này sẽ được thay thế bằng Ban Thư ký Tình báo nhà nước (SIDE).

SIDE sẽ do ông Sergio Neiffert phụ trách, trực tiếp nhận chỉ đạo của tổng thống. SIDE sẽ có quyền kiểm soát hoạt động của Cơ quan Tình báo Argentina (SIA), Cơ quan An ninh quốc gia (ASN), Cơ quan An ninh mạng liên bang (AFC) và Phòng Nội vụ (DAI).

THẢO NGUYÊN