Số ca mắc COVID-19 tại Singapore tăng 90%

Nhà bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Watsons cho biết, nhu cầu về bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 đã tăng hơn 150% trong tuần qua. Watsons đã phải lên lịch bổ sung mặt hàng này.

Tương tự, chuỗi siêu thị lớn nhất Singapore FairPrice cũng chứng kiến nhu cầu về khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) tăng gần gấp đôi trong tuần qua.

Singapore đang trải qua làn sóng COVID-19 mới, với số ca mắc gần đây tăng gấp đôi so với tuần trước. Số ca mắc COVID-19 ước tính trong tuần từ ngày 5 đến 11/5 đã tăng lên 25.900 ca - tăng 90% so với 13.700 ca của tuần trước đó. Bộ Y tế Singapore hôm 18/5 cho biết, số ca nhập viện do COVID-19 trung bình hằng ngày cũng tăng lên khoảng 250 ca so với 181 ca của tuần trước.

MINH TRÍ