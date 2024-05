Mỹ thúc đẩy trục xuất người xin tị nạn có tiền án

Ngày 10/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất quy định mới cho phép sớm trục xuất những người xin tị nạn được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia hoặc những trường hợp từng bị kết án do phạm tội nghiêm trọng.

Lực lượng tuần tra biên giới kiểm tra giấy tờ của người di cư tại Eagle Pass, Texas, Mỹ.

Quy định đề xuất này sẽ cho phép nhà chức trách từ chối tiếp nhận hồ sơ của những người xin tị nạn có lý lịch tội phạm chỉ trong vòng vài ngày kể từ khi những người này đến Mỹ. Đề xuất này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày thảo luận công khai.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nêu rõ, một khi có hiệu lực, quy định trên sẽ cho phép nhanh chóng xác định và loại bỏ những cá nhân có nguy cơ đe dọa an ninh cũng như không có cơ sở pháp lý để được cấp quy chế tị nạn tại Mỹ.

THẢO NGUYÊN