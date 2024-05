Hội đồng Bảo an chia rẽ về dự thảo nghị quyết của Nga

Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi tất cả các nước không triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian vũ trụ.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, dự thảo này đã không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 21/5 tại Hội đồng Bảo an do các nước thành viên vẫn chia rẽ về vấn đề này.

Để được thông qua, dự thảo nghị quyết trên cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và không có phiếu phủ quyết nào của 1 trong 4 nước ủy viên thường trực còn lại trong Hội đồng Bảo an gồm: Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tại cuộc bỏ phiếu ngày 21/5, dự thảo nghị quyết của Nga chỉ nhận được 7 phiếu ủng hộ, trong khi có 7 phiếu chống và 1 phiếu trắng.

Nga đưa ra văn kiện trên sau khi nước này phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng trước, trong đó kêu gọi các nước ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, đồng thời đảm bảo hòa bình, an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc tế theo các hiệp ước hiện hành. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh, dự thảo nghị quyết của nước này nhằm mục đích kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và tất cả các loại vũ khí khác.

MINH TRÍ