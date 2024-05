Cảnh báo thời tiết bất thường tại châu Phi

Trung tâm Ứng dụng và Dự báo khí hậu (ICPAC) thuộc Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) vừa công bố dự báo theo mùa cho vùng Sừng châu Phi, dự báo lượng mưa trên mức bình thường ở hầu hết các nước trong khu vực từ tháng 6 đến tháng 9.

Cụ thể, ICPAC dự báo khu vực Djibouti, Eritrea, miền Trung và miền Bắc Ethiopia, miền Tây và ven biển Kenya, phần lớn Uganda, Nam Sudan và Sudan, sẽ có lượng mưa trên mức bình thường. Trong khi đó, miền Bắc Somalia, các khu vực biệt lập ở Tây Ethiopia và Tây Bắc Nam Sudan sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường.

Trong khi đó, mùa mưa được dự báo đến sớm hơn bình thường ở một số khu vực miền Trung và miền Bắc Ethiopia, Eritrea, Sudan và Nam Sudan. Khu vực Djibouti, Đông và Tây Ethiopia, miền Trung và Tây Sudan, Nam Nam Sudan lại đón mùa mưa muộn hơn.

ICPAC cho biết, nhiệt độ ấm hơn bình thường sẽ được ghi nhận trên toàn khu vực, đặc biệt ở miền Bắc Sudan, miền Trung và Tây Ethiopia, Somalia, Kenya, Rwanda, Burundi và Tanzania.

Với dự báo trên, khu vực Nam Sudan và Sudan tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập lụt do phải hứng chịu lượng mưa lớn, kéo theo hệ lụy mất an ninh lương thực do ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dịch bệnh do điều kiện thời tiết ẩm ướt.

MINH TRÍ