Xem xét kết nạp Palestine làm thành viên chính thức của LHQ

Ngày 8/4, Hội đồng Bảo an LHQ đã nối lại việc xem xét đơn xin gia nhập LHQ với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine và quyết định chuyển thủ tục này tới Ủy ban Kết nạp Thành viên mới mà không có ý kiến nào phản đối.

Một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ.

Trước đó, hôm 2/4, Phái đoàn quan sát viên thường trực của Palestine đã gửi thư cho Tổng thư ký Antonio Guterres đề nghị LHQ một lần nữa xét đơn của Palestine xin gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh với tư cách thành viên chính thức.

Hiến chương LHQ quy định việc kết nạp các thành viên mới do Đại hội đồng LHQ quyết định căn cứ theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an, nơi thành viên xin gia nhập cần nhận được 9/15 phiếu ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết.

