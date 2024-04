Hạ viện Mỹ gia hạn chương trình do thám tình báo nước ngoài

Với 273 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Mỹ vừa đã phê chuẩn việc gia hạn Điều khoản 702 của Đạo luật Do thám tình báo nước ngoài (FISA) - chương trình do thám được đánh giá là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, dự kiến hết hạn vào ngày 19/4.

Điều khoản 702 cho phép Chính phủ Mỹ thu thập thông tin liên lạc của công dân nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ, mà không cần xin lệnh của tòa án. Điều khoản này đã bị một số nhà lập pháp của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa, cũng như một số tổ chức phản đối, vì đôi khi chính phủ cũng thu thập dữ liệu của công dân Mỹ liên lạc với những người nước ngoài bị theo dõi.

Một điểm sửa đổi được đưa ra nhằm bổ sung quy định xin lệnh của tòa trong một số tình huống, nhưng điểm sửa đổi này đã không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu sát sao với tỷ lệ 212-212.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét phê chuẩn.

