Ngày 3/3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và kiên quyết yêu cầu Israel tăng dòng viện trợ nhân đạo nhằm làm dịu bớt tình trạng mà bà gọi là khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại dải đất này.

Phát biểu tại một sự kiện tại Slema (bang Alabama), bà Harris hối thúc Hamas chấp nhận thỏa thuận trả tự do cho các con tin, qua đó khởi động lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và cho phép thêm nhiều nguồn viện trợ đổ vào Gaza. Bà đề cập đến tình trạng khổ cực hiện nay của người dân Palestine ở Dải Gaza, nêu bật tính cấp thiết cần có hành động để ngăn chặn tình trạng này.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit lưu ý các điều kiện nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở Gaza, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người. Ông nhấn mạnh người dân Palestine ở Gaza có quyền tiếp cận các nhu yếu phẩm, đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt đổ máu và ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói ở Gaza.

Israel đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Gaza sau khi Hamas, phong trào Hồi giáo kiểm soát Gaza, tấn công các thị trấn miền Nam Israel vào ngày 7/10 năm ngoái. Phía Israel thống kê 1.200 người đã thiệt mạng tại nước này trong cuộc xung đột với Hamas, trong khi vẫn còn khoảng 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, cơ quan y tế tại Gaza cho biết tính đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 30.410 người Palestine thiệt mạng và 71.700 người khác bị thương.

Trước đó, một phái đoàn cấp cao do Phó thủ lĩnh Hamas tại Gaza Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã đến Cairo tham gia cuộc đàm phán lệnh ngừng bắn ở Gaza, do Ai Cập, Mỹ và Qatar làm trung gian. Nguồn tin an ninh Ai Cập tiết lộ thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm việc trao trả tự do cho 40 con tin người Israel để đổi lấy 400 tù nhân Palestine, cũng như tăng lượng xe cứu trợ vào Gaza. Tuy nhiên, một tờ báo Israel đưa tin nước này đã tẩy chay các cuộc đàm phán trên sau khi Hamas từ chối cung cấp thông tin về các con tin như Israel yêu cầu.

Trong diễn biến liên quan, văn phòng của ông Benny Gantz - thành viên Nội các thời chiến được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thành lập trong thời gian xung đột với Hamas, cho biết quan chức này sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington vào ngày 5/3. Cũng trong chuyến thăm Mỹ này, ông Gantz còn gặp Phó Tổng thống Mỹ Harris, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cũng như các nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ.

