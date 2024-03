Peter Normann, bác sĩ tử thần

Là bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu và chưa bao giờ được đào tạo về mổ xẻ nhưng bác sĩ Peter Normann vẫn mở phòng phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, sau khi tham dự buổi tập huấn hút mỡ bụng chỉ kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Hậu quả là 12 người đã chết dưới tay Peter khi đến nhờ ông ta làm đẹp…

Vết sẹo chằng chịt trên bụng bà Jean Ann Schwark sau khi hút mỡ (ảnh nhỏ: Bác sĩ Peter).

Liều lĩnh

Gần đến ngày sinh nhật lần thứ 45 của mình, bà Jean Ann Schwark, mẹ của 5 đứa con quyết định tìm lại sắc đẹp thời thanh xuân bằng cách làm phẫu thuật thẩm mỹ. Bà nói: “Tôi muốn mình thon thả hơn trong bộ đồ tắm nên tôi quyết định sẽ lấy đi một ít mỡ bụng cũng như căng lại da mặt và da bàn tay…”.

Mất vài giờ để xem các quảng cáo trên một tạp chí chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, bà Jean chọn bác sĩ Peter. Bà nói tiếp: “Sáng 14/9/2006, tôi đến phòng thẩm mỹ của bác sĩ Peter theo lịch hẹn. Tại đây, ông Peter cho tôi uống mấy viên thuốc rồi bảo tôi lên giường nằm và kể từ đó, ác mộng khủng khiếp bắt đầu xảy ra với tôi”.

22 giờ, bà Jean tỉnh dậy với những cơn đau kinh khủng ở vùng mặt, bụng. Cố gắng vào nhà tắm vì chẳng có y tá nào ở cạnh bà, bà nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu trong gương: “Tôi không thể tin được hình ảnh phản chiếu mà tôi đang nhìn thấy lại chính là tôi. Có điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với tôi. Trong thâm tâm, tôi hiểu rằng mình phải ra khỏi phòng phẫu thuật của bác sĩ Peter thật nhanh vì không biết ông ta sẽ còn làm gì nữa”.

Thu hết sức lực, bà Jean loạng choạng ra bãi đỗ xe và may mắn là bà về được tới nhà. Đến trưa, lúc đã tỉnh, bà phát hiện trên bụng bà có 7 cái lỗ sâu hoắm còn mặt bà là những vết khâu nham nhở. Bà nói: “Sai lầm của tôi là đã không trình báo vụ việc với Hội đồng y tế bang Arizona vì tôi nghĩ rằng mình “ngu thì ráng chịu”. Chứ nếu lúc ấy tôi phơi bày mọi chuyện thì có lẽ 12 người sau này không phải chết oan”.

Thế nên không chỉ bà Jean, ngày 12/12/2006, một người khách đến phòng thẩm mỹ của bác sĩ Peter đã tận mắt chứng kiến mấy y tá đang làm hô hấp nhân tạo cho một bệnh nhân. Theo lời người này thì “bệnh nhân nằm bất động, bụng căng phồng còn y tá thì hoảng loạn”.

Kết quả điều tra về sau cho thấy bệnh nhân là Ralph Gonzalez, 33 tuổi, được bác sĩ Peter làm thủ thuật lấy mỡ bụng nhưng trong quá trình gây mê, ống dẫn oxy thay vì phải đặt vào khí quản, bác sĩ Peter đã đưa nó xuống… dạ dày, làm thủng một lỗ to tướng. Hậu quả là Gonzaler lìa đời vì xuất huyết ồ ạt!

Bốn tháng sau, ngày 21/4/2007, đơn vị ứng cứu khẩn cấp của Bệnh viện St Michael nhận được cuộc gọi từ phòng thẩm mỹ của bác sĩ Peter. Tại đây, ông ta cho biết khi tiến hành hút mỡ bụng cho Alicia Santizo, 41 tuổi, ông đã gây mê nội khí quản nhưng không hiểu sao trong ống dẫn không có oxy!

Bác sĩ Jeff Hinrichs, thành viên của Đội ứng cứu khẩn cấp nói: “Khi tôi rút chiếc ống ra, nó dính đầy máu”. Được đưa đến bệnh viện nhưng bà Alicia Santizo - cũng giống như Gonzaler - chết vài giờ sau đó vì đứt động mạch dạ dày!

Tuy nhiên, mãi 3 tháng sau Hội đồng Y tế bang Azirona mới bắt đầu xem xét trường hợp của bác sĩ Peter khi đã có thêm 2 người nữa chết vì phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ Edward Eades, người được Hội đồng mời làm cố vấn y tế cho biết ông đã phát hiện “những điều khủng khiếp của cái gọi là “phẫu thuật thẩm mỹ” do bác sĩ Peter tự tay thực hiện”.

Bác sĩ Peter không hề có bằng cấp gì về mổ xẻ ngoại trừ một giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn về những nguyên tắc cơ bản của hút mỡ bụng, chỉ kéo dài 6 tiếng đồng hồ lý thuyết chứ không phải thực hành.

Chưa hết, trước khi tiến hành phẩu thuật, một nạn nhân khác là Helena, 30 tuổi, đã được bác sĩ Peter tiêm cho 1 liều thuốc gây tê Lidocain gấp 10 lần so với liều bình thường khiến nồng độ oxy trong máu cô giảm xuống, tim ngừng đập.

Đã thế, bác sĩ Peter lại lắp ống thở oxy không đúng cách làm thủng dạ dày giống như trường hợp của Ralph Gonzalez nên Helena chết nhanh hơn!

Vẫn theo bác sĩ Edward Eades, với trường hợp tử vong của cô Santizo khi đến nhờ Peter nâng mông, cô đã bị ngưng tim do tắc mạch bởi trong quá trình thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Peter đã làm đứt một mạch máu nên các tế bào mỡ đã theo tĩnh mạch lên tim.

Với bà Leslie Ann Ray, 53 tuổi, xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng vì lấy mỡ sai phương pháp đã khiến bà qua đời. Hình ảnh do thân nhân bà chụp sau đó cho thấy bụng bà căng lên như bong bóng bơm đầy hơi. Tuy vậy, tiền công phẫu thuật vẫn được Peter tính vào thẻ ín dụng của bà.

12 người chết và 25 năm tù

Kết thúc cuộc điều tra, Hội đồng Y tế bang Arizona kết luận đã có “12 người tử vong, 57 người khác mang thương tật nặng nề hoàn toàn do lỗi của Peter Normann”. Giấy phép hành nghề của ông ta lập tức bị thu hồi, đồng thời Văn phòng Công tố bang Arizona ra quyết định truy tố Peter với 4 tội danh, bao gồm cố ý giết người, hành nghề sai chức năng, không chấp hành các quy định về phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng thuốc không đúng liều lượng”.

Trong thời gian được tại ngoại để chở xét xử, bác sĩ Peter trốn ra nước ngoài. Lệnh truy nã Peter được Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI gửi đến Văn phòng Cảnh sát quốc tế (Interpol) ở khắp châu Âu, Canada, Mỹ Latin cùng cảnh sát các nước châu Phi, châu Á nhưng Peter vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 27/10/2008, an ninh sân bay quốc tế Kentucky, Mỹ, điện thoại cho văn phòng FBI ở Kentucky, rằng có một người đàn ông nhập cảnh từ Argentina với hộ chiếu mang tên Guelasco Chavez nhưng khuôn mặt thì rất giống bác sĩ Peter. Lập tức, FBI đề nghị an ninh sân bay tìm cách giữ người này lại rồi khi đưa về trụ sở, kết quả xét nghiệm dấu vân tay, AND đều cho thấy Chavez và Petr chỉ là 1 người”.

Tháng 6/2011, Peter ra toà rồi lĩnh án 25 năm tù giam không ân xá. Tiến hành kháng cáo, năm 2016 Toà tối cao bang Arizona mở phiên phúc thẩm và kết quả vẫn là 25 năm tù mặc dù các luật sư của ông ta đã biện hộ rằng “tử vong là do ngoài ý muốn”.

Sau vụ việc của bác sĩ Peter, Hội đồng Y tế bang Arizona đã tiến hành nhiều phiên họp nhằm sửa chữa, bổ sung một số quy định về phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tránh những sự cố như đã từng xảy ra với những nạn nhân của Peter.

Bác sĩ Edward Eades, cố vấn y tế của Hội đồng nói: “Quy định là do chúng ta đặt ra và dù có chặt chẽ thế nào chăng nữa, nó vẫn có thể bị vi phạm nếu ai đó muốn phớt lờ nó. Vì thế, điều mong mỏi của chúng tôi là các bác sĩ hãy làm đúng lương tâm, chức nghiệp của mình. Đừng bao giờ xây dựng vinh quang bằng những xác chết…”.

VŨ CAO (Theo FBI Files)