Hơn 12 triệu trẻ em Kenya bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu

Bộ Môi trường, biến đổi khí hậu và lâm nghiệp Kenya cho biết, hơn 12 triệu trẻ em ở nước này đang bị ảnh hưởng bởi những rủi ro liên quan đến những cú sốc và căng thẳng về khí hậu.

Theo bộ trên, 2,4 triệu trong tổng số hơn 12 triệu trẻ em này đang sinh sống ở các vùng khô cằn hoặc bán khô hạn, nơi tác động của biến đổi khí hậu là cực kỳ mạnh mẽ và có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của các em.

Trong số những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến trẻ em, có thể kể đến những căn bệnh như dịch tả do lũ lụt gây ra hay tình trạng suy dinh dưỡng do hạn hán. Ngoài ra, nhiều trẻ em cùng gia đình phải rời bỏ nhà cửa vì hạn hán hoặc lũ lụt do mưa lớn, những hiện tượng thời tiết ngày càng trở nên phổ biến ở Kenya trong những năm gần đây.

Kenya và các đối tác phát triển quốc tế đang nghiên cứu mô hình quản lý rủi ro thiên tai cho trẻ em, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về cách bảo vệ trẻ nhỏ khỏi tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Cơ quan quản lý hạn hán quốc gia, gần 1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Kenya do hạn hán thường xuyên, đặc biệt là ở các khu vực khô cằn và bán khô hạn.

TRUNG KHÁNH