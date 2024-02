AU quan ngại về những thách thức an ninh phổ biến tại châu lục

Ngày 18/2, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thay đổi các chính phủ hiện nay trong châu lục, cũng như những bất ổn về chính trị và thể chế, tác động của biến đổi khí hậu và thâm hụt kinh tế ở châu Phi.

Chủ tịch AU Moussa Faki Mahamat phát biểu tại trụ sở của AU ở Addis Ababa, Ethiopia.

Phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ lần thứ 37 của Hội đồng nguyên thủ quốc gia và Chính phủ AU tại trụ sở chính của liên minh ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), ông Faki cho biết, châu Phi đã phải gánh chịu chi tiêu quân sự cắt cổ khi chủ nghĩa khủng bố và xung đột tiếp tục tàn phá một số quốc gia và đảo ngược ưu tiên phát triển của các nước này.

Làn sóng thay đổi các chính phủ một cách vi hiến hiện nay sẽ thách thức toàn bộ trật tự chính trị và pháp lý của khu vực, gây tổn hại cho việc phát triển xã hội quan trọng.

Cũng theo ông Faki, kể từ khi thành lập, chưa bao giờ AU chứng kiến nhiều cuộc thay đổi chính phủ một cách vi hiến như vậy và đây rõ ràng là một thất bại của AU. Hiện tại, Libya vẫn đang bị chia rẽ và chịu sự can thiệp từ bên ngoài, trong khi Sudan chìm trong hỗn loạn và không thể đáp ứng kêu gọi hòa bình và công lý cho người dân.

Nhà lãnh đạo AU cũng nhấn mạnh đến những thách thức an ninh đáng lo ngại khác ở vùng Sừng châu Phi, đe dọa chủ quyền, toàn vẹn, an ninh và lợi ích cơ bản của các nước trong khu vực. Ông cho rằng, vùng Hồ Lớn của châu Phi đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng tồi tệ, còn khu vực Sahel đối mặt với khoảng trống an ninh sau khi phái bộ Liên hợp quốc rút khỏi đây.

Cũng trong bài phát biểu, ông Faki chỉ trích những bất thường trong các cuộc bầu cử và cho rằng điều này đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng ở khu vực. Ông kêu gọi phải hành động cấp thiết để ngăn cản điều này, đồng thời yêu cầu nâng cao hiệu quả của cơ cấu an ninh và hòa bình châu Phi cũng như cơ cấu quản trị châu Phi.

Ngoài ra, ông Faki nêu bật tầm quan trọng của việc vận hành các cơ quan mới, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, để đảm bảo các quyết định được thực hiện một cách hiệu quả. Ông khen ngợi quan điểm chung của châu Phi về các vấn đề khí hậu, cũng như việc tài trợ thành công cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của châu Phi tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

HỒNG MINH